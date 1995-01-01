«Барселона» может продать Коутиньо и Ракитича, чтобы сбалансировать бюджет

Два игрока «Барселоны» зимой могут сменить клубы. Речь идет о полузащитниках Филиппе Коутиньо и Иване Ракитиче. Каталонцам нужно выручить 124 миллиона евро, чтобы завершить финансовый год не в минусе.

Хорватом летом интересовался «Ювентус». Бразилец Коутиньо сейчас арендован «Баварией», которая готова его выкупить.