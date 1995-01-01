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    «Барселона» может продать Коутиньо и Ракитича, чтобы сбалансировать бюджет

    Два игрока «Барселоны» зимой могут сменить клубы. Речь идет о полузащитниках Филиппе Коутиньо и Иване Ракитиче. Каталонцам нужно выручить 124 миллиона евро, чтобы завершить финансовый год не в минусе.

    Хорватом летом интересовался «Ювентус». Бразилец Коутиньо сейчас арендован «Баварией», которая готова его выкупить.

    • Известно, что Ракитич недоволен игровым временем в Барселоне.
    • Хорват в текущем сезоне провел пять матчей в Примере.
    • Коутиньо в Бундеслиге провел шесть игр, забил два гола, сделал две результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 06:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +33433

      portero 2 часа назад

      Похоже так оно и будет.

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