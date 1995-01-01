«Барселона» может продать Коутиньо и Ракитича, чтобы сбалансировать бюджет

Похоже так оно и будет.
Два игрока «Барселоны» зимой могут сменить клубы. Речь идет о полузащитниках Филиппе Коутиньо и Иване Ракитиче. Каталонцам нужно выручить 124 миллиона евро, чтобы завершить финансовый год не в минусе.
Хорватом летом интересовался «Ювентус». Бразилец Коутиньо сейчас арендован «Баварией», которая готова его выкупить.
- Известно, что Ракитич недоволен игровым временем в Барселоне.
- Хорват в текущем сезоне провел пять матчей в Примере.
- Коутиньо в Бундеслиге провел шесть игр, забил два гола, сделал две результативные передачи.