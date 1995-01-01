Sport.es: «Бавария» готова выкупить Коутиньо

Не верю ) Немцы тянут до последнего. А вдруг чего ! Тренера поменяют или Сломается игрок. Мне кажется Бавария не будет 120 тратить. 8 за сезон это очень хороший вариант для клуба. А там найдут еще какого нибудь "сбитого летчика"
«Бавария» может выкупить у «Барселоны» права на полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.
По информации источника, бразилец своей игрой убедил руководство мюнхенского клуба в необходимости его полноценного трансфера.
Опция выкупа составляет 120 миллионов евро.
- За годичную аренду Коутиньо «Бавария» уже заплатила 8,5 миллиона евро.
- В активе хавбека семь матчей, два гола и три ассиста.