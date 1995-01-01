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    Sport.es: «Бавария» готова выкупить Коутиньо

    «Бавария» может выкупить у «Барселоны» права на полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

    По информации источника, бразилец своей игрой убедил руководство мюнхенского клуба в необходимости его полноценного трансфера.

    Опция выкупа составляет 120 миллионов евро.

    • За годичную аренду Коутиньо «Бавария» уже заплатила 8,5 миллиона евро.
    • В активе хавбека семь матчей, два гола и три ассиста.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +518

      OBOLEV 38 минут назад

      Не верю ) Немцы тянут до последнего. А вдруг чего ! Тренера поменяют или Сломается игрок. Мне кажется Бавария не будет 120 тратить. 8 за сезон это очень хороший вариант для клуба. А там найдут еще какого нибудь "сбитого летчика"

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