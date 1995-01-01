Sport.es: «Бавария» готова выкупить Коутиньо

«Бавария» может выкупить у «Барселоны» права на полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации источника, бразилец своей игрой убедил руководство мюнхенского клуба в необходимости его полноценного трансфера.

Опция выкупа составляет 120 миллионов евро.