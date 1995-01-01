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    Норманн считает, что ему бессмысленно уходить из «Ростова». Норвежцем интересуется «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн считает, что у него нет веских причин уходить из стана ростовчан, особенно если клуб выйдет в еврокубки по итогам текущего сезона.

    «Мне очень нравится в «Ростове». Если мы продолжим играть в том же духе, то, возможно, сыграем в Лиге чемпионов или Лиге Европы в следующем сезоне. Если случится именно так, то у меня нет никаких причин, из-за которых я должен покинуть Ростов. Это фантастический клуб с хорошими игроками и, что немаловажно, отличным тренером», – отметил Норманн.

    Источник: Nettavisen

    Nettavisen — норвежское онлайн-издание, которое появилось в 1996 году. Издается исключительно на норвежском языке. Сайт занимает 29-е место в Норвегии по посещаемости.

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