Норманн считает, что ему бессмысленно уходить из «Ростова». Норвежцем интересуется «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн считает, что у него нет веских причин уходить из стана ростовчан, особенно если клуб выйдет в еврокубки по итогам текущего сезона.

«Мне очень нравится в «Ростове». Если мы продолжим играть в том же духе, то, возможно, сыграем в Лиге чемпионов или Лиге Европы в следующем сезоне. Если случится именно так, то у меня нет никаких причин, из-за которых я должен покинуть Ростов. Это фантастический клуб с хорошими игроками и, что немаловажно, отличным тренером», – отметил Норманн.