Норманн считает, что ему бессмысленно уходить из «Ростова». Норвежцем интересуется «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн считает, что у него нет веских причин уходить из стана ростовчан, особенно если клуб выйдет в еврокубки по итогам текущего сезона.
«Мне очень нравится в «Ростове». Если мы продолжим играть в том же духе, то, возможно, сыграем в Лиге чемпионов или Лиге Европы в следующем сезоне. Если случится именно так, то у меня нет никаких причин, из-за которых я должен покинуть Ростов. Это фантастический клуб с хорошими игроками и, что немаловажно, отличным тренером», – отметил Норманн.
- 23-летний норвежец перешел из «Брайтона» в «Ростов» зимой 2018 года.
- Сумма трансфера составила 1,7 млн евро.
- Ранее сообщалось, что Норманном интересуется «Манчестер Юнайтед».
Источник: Nettavisen
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