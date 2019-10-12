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  • Норманн считает, что ему бессмысленно уходить из «Ростова». Норвежцем интересуется «Манчестер Юнайтед»

Норманн считает, что ему бессмысленно уходить из «Ростова». Норвежцем интересуется «Манчестер Юнайтед»

12 октября 2019, 16:15
19

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн считает, что у него нет веских причин уходить из стана ростовчан, особенно если клуб выйдет в еврокубки по итогам текущего сезона.

«Мне очень нравится в «Ростове». Если мы продолжим играть в том же духе, то, возможно, сыграем в Лиге чемпионов или Лиге Европы в следующем сезоне. Если случится именно так, то у меня нет никаких причин, из-за которых я должен покинуть Ростов. Это фантастический клуб с хорошими игроками и, что немаловажно, отличным тренером», – отметил Норманн.

Источник: Nettavisen

Nettavisen — норвежское онлайн-издание, которое появилось в 1996 году. Издается исключительно на норвежском языке. Сайт занимает 29-е место в Норвегии по посещаемости.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ростов Норвегия Норманн Матиас
Комментарии (19)
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Serjoga
1570887108
И правильно! Молодец!
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TOL47
1570887235
Удачи Норману с Ростовом! Вот скоро в Питере посмотрим, результат непредсказуем в этой игре.
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Lester84
1570887953
Норманн верит в Валеру больше, чем в Сульшера))
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Skull_Boy
1570889477
Правильно, если следующим летом ждет платиновая лавка в Питере
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Томик
1570892672
Надо чемпионат выигрывать, куда там уходить. Валере пора уже.
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portero
1570896423
Трофеев Норману вместе с Росотовом!!!!!
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Пельш 1
1570897114
Там только лавка будет ждать, а здесь играет, да и не плохо играет, и перспективы ЛЧ вроде не за горами!
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Фан666
1570897734
Ну если уходить то летом. По результату. А так Ростов может снова порадовать в этом году. Валера мочит с командой вперёд и играют повеселее чем остальные
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Дедуктор
1570899943
Чистяков, Норманн, Шомуродов, Байрамян ... Еще молодой кипер быстро растет. Команда при Карпине становится звездной. Вполне можно уже в этом сезоне на место в ЛЧ замахнуться. Нахрен этот МЮ с правящими там бал ублюдками типа погбы и прочей швали?
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Valeron2790
1570914032
Ну значит голова у парня на месте, в отличии от тех, кто орёт, что надо переходить. Норманн находка для Ростова, для всего нашего чемпика в целом, но какой МЮ? Он даже не всегда в сборной своей в старте, а это Норвегия, не Бельгия, не Англия. Игрок хороший, но в МЮ это лавка, пусть красные сейчас и дерьмецо, но это по меркам АПЛ. А у нас, извините, лидеры чемпионата команды из подвала Примеры обыграть не могут.
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