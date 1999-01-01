Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Журналист Романо: «Раньери согласился возглавить «Сампдорию»

    «Сампдория» определилась с кандидатурой нового главного тренера. По информации журналиста Фабрицио Романо, генуэзцев возглавит Клаудио Раньери.

    «Раньери согласен возглавить «Сампдорию». Он будет новым тренером. Вот так!» – написал Романо в твиттере.

    • «Сампдория» замыкает турнирную таблицу Серии А.
    • Последним тренером был Эусебио Ди Франческо, в прошлом сезоне работавший в «Роме».
    • Раньери в текущем году успел потренировать «Рому».

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73969
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru