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Журналист Романо: «Раньери согласился возглавить «Сампдорию»

11 октября 2019, 21:27

«Сампдория» определилась с кандидатурой нового главного тренера. По информации журналиста Фабрицио Романо, генуэзцев возглавит Клаудио Раньери.

«Раньери согласен возглавить «Сампдорию». Он будет новым тренером. Вот так!» – написал Романо в твиттере.

  • «Сампдория» замыкает турнирную таблицу Серии А.
  • Последним тренером был Эусебио Ди Франческо, в прошлом сезоне работавший в «Роме».
  • Раньери в текущем году успел потренировать «Рому».

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.

Италия. Серия А Сампдория Раньери Клаудио
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