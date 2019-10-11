Журналист Романо: «Раньери согласился возглавить «Сампдорию»

«Сампдория» определилась с кандидатурой нового главного тренера. По информации журналиста Фабрицио Романо, генуэзцев возглавит Клаудио Раньери.

«Раньери согласен возглавить «Сампдорию». Он будет новым тренером. Вот так!» – написал Романо в твиттере.