Журналист Романо: «Раньери согласился возглавить «Сампдорию»

«Сампдория» определилась с кандидатурой нового главного тренера. По информации журналиста Фабрицио Романо, генуэзцев возглавит Клаудио Раньери.
«Раньери согласен возглавить «Сампдорию». Он будет новым тренером. Вот так!» – написал Романо в твиттере.
- «Сампдория» замыкает турнирную таблицу Серии А.
- Последним тренером был Эусебио Ди Франческо, в прошлом сезоне работавший в «Роме».
- Раньери в текущем году успел потренировать «Рому».
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.