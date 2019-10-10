Baza: мальчик с прической Ибрагимовича выведет на поле арбитра матча Россия – Шотландия

Сибирский школьник Прохор Ильиных, которого травили в школе из-за прически в стиле шведского форварда Златана Ибрагимовича, выведет главного судью Якоба Кехлета на матч Россия – Шотландия.
«История Прохора, которого прессовали в школе из-за его прически в стиле футболиста Златана Ибрагимовича, так понравилась нашим футболистам, что его решили позвать на матч с Шотландией, который сегодня пройдет в «Лужниках». Мама Прохора рассказала, что сегодня парень выведет на поле главного судью Якоба Кехлета. Правда, в РФС пока жмутся и просят «дождаться матча», – сообщает телеграм-канал Baza.
Матч пройдет в четверг на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.
- Кумиром школьника является Златан Ибрагимович. Именно из-за него Прохор сделал себе прическу с пучком
- Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) назвали стрижку подростка, с детства увлекающегося футболом, «уделом сексуальных меньшинств».
- В числе прочих, Прохора поддержали главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти.
Источник: телеграм-канал Baza