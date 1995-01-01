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    Baza: мальчик с прической Ибрагимовича выведет на поле арбитра матча Россия – Шотландия

    Сибирский школьник Прохор Ильиных, которого травили в школе из-за прически в стиле шведского форварда Златана Ибрагимовича, выведет главного судью Якоба Кехлета на матч РоссияШотландия.

    «История Прохора, которого прессовали в школе из-за его прически в стиле футболиста Златана Ибрагимовича, так понравилась нашим футболистам, что его решили позвать на матч с Шотландией, который сегодня пройдет в «Лужниках». Мама Прохора рассказала, что сегодня парень выведет на поле главного судью Якоба Кехлета. Правда, в РФС пока жмутся и просят «дождаться матча», – сообщает телеграм-канал Baza.

    Матч пройдет в четверг на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.

    • Кумиром школьника является Златан Ибрагимович. Именно из-за него Прохор сделал себе прическу с пучком
    • Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) назвали стрижку подростка, с детства увлекающегося футболом, «уделом сексуальных меньшинств».
    • В числе прочих, Прохора поддержали главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти.

    Источник: телеграм-канал Baza

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