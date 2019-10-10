Baza: мальчик с прической Ибрагимовича выведет на поле арбитра матча Россия – Шотландия

Сибирский школьник Прохор Ильиных, которого травили в школе из-за прически в стиле шведского форварда Златана Ибрагимовича, выведет главного судью Якоба Кехлета на матч Россия – Шотландия.

«История Прохора, которого прессовали в школе из-за его прически в стиле футболиста Златана Ибрагимовича, так понравилась нашим футболистам, что его решили позвать на матч с Шотландией, который сегодня пройдет в «Лужниках». Мама Прохора рассказала, что сегодня парень выведет на поле главного судью Якоба Кехлета. Правда, в РФС пока жмутся и просят «дождаться матча», – сообщает телеграм-канал Baza.

Матч пройдет в четверг на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.