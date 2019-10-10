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  • Baza: мальчик с прической Ибрагимовича выведет на поле арбитра матча Россия – Шотландия

Baza: мальчик с прической Ибрагимовича выведет на поле арбитра матча Россия – Шотландия

10 октября 2019, 12:54
5

Сибирский школьник Прохор Ильиных, которого травили в школе из-за прически в стиле шведского форварда Златана Ибрагимовича, выведет главного судью Якоба Кехлета на матч РоссияШотландия.

«История Прохора, которого прессовали в школе из-за его прически в стиле футболиста Златана Ибрагимовича, так понравилась нашим футболистам, что его решили позвать на матч с Шотландией, который сегодня пройдет в «Лужниках». Мама Прохора рассказала, что сегодня парень выведет на поле главного судью Якоба Кехлета. Правда, в РФС пока жмутся и просят «дождаться матча», – сообщает телеграм-канал Baza.

Матч пройдет в четверг на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.

  • Кумиром школьника является Златан Ибрагимович. Именно из-за него Прохор сделал себе прическу с пучком
  • Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) назвали стрижку подростка, с детства увлекающегося футболом, «уделом сексуальных меньшинств».
  • В числе прочих, Прохора поддержали главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти.

Источник: телеграм-канал Baza
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Шотландия Кехлет Якоб
Комментарии (5)
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moskowcity-petrv
1570704262
Пусть, спасибо скажет гнобильщикам!прославился хоть)
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neft44
1570704815
когда прическа Ибры интереснее матча сборной России
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BlackMurder
1570716678
Хайпанул че
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Сильвербой
1570717824
Клоунаду устроили епт..., в жопу еще поцелуйте этого мальчика, он спустит штаны на стадионе, а вы всей командой его поцелуете в задницу!!! К Лику Святых его еще не причислили???
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SPACE TRUCKIN
1570725415
а то проблем нету больше в школе сибирского города...ну и подстригся как хотел парень...кого это должно е.ать?все должны быть как братва из а.у.е?
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