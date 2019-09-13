Тотти осудил травлю российского школьника, сделавшего себе прическу как у Ибрагимовича

О раздули слоняру, а ведь и не муха даже была!
Бывший нападающий и многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением относительно ситуации с травлей российского четвероклассника Прохора Ильиных за стрижку в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича..
«Мне кажется неправильным то, что произошло. Это даже, скорее, сюрреалистично. Несправедливо, что человека, а тем более ребенка преследуют, потому что у него есть кумир. Мальчик не делает ничего плохого. Учителя должны задуматься», – отметил Тотти.
- Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) назвали стрижку подростка, с детства увлекающегося футболом, «уделом сексуальных меньшинств».
- Родителям Прохора было предложено перевести школьника на домашнее обучение, из-за чего те подали на руководство школы заявление в прокуратуру.
- Одним из многочисленных людей, поддержавших мальчика, стал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.