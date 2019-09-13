Тотти осудил травлю российского школьника, сделавшего себе прическу как у Ибрагимовича

Бывший нападающий и многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением относительно ситуации с травлей российского четвероклассника Прохора Ильиных за стрижку в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича..

«Мне кажется неправильным то, что произошло. Это даже, скорее, сюрреалистично. Несправедливо, что человека, а тем более ребенка преследуют, потому что у него есть кумир. Мальчик не делает ничего плохого. Учителя должны задуматься», – отметил Тотти.