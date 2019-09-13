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    Тотти осудил травлю российского школьника, сделавшего себе прическу как у Ибрагимовича

    Бывший нападающий и многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением относительно ситуации с травлей российского четвероклассника Прохора Ильиных за стрижку в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича..

    «Мне кажется неправильным то, что произошло. Это даже, скорее, сюрреалистично. Несправедливо, что человека, а тем более ребенка преследуют, потому что у него есть кумир. Мальчик не делает ничего плохого. Учителя должны задуматься», – отметил Тотти.

    • Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) назвали стрижку подростка, с детства увлекающегося футболом, «уделом сексуальных меньшинств».
    • Родителям Прохора было предложено перевести школьника на домашнее обучение, из-за чего те подали на руководство школы заявление в прокуратуру.
    • Одним из многочисленных людей, поддержавших мальчика, стал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3689

      sochi-2013 31 минуту назад

      О раздули слоняру, а ведь и не муха даже была!

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      Рейтинг: +2009

      BlackMurder 34 минуты назад

      Футбольные мастадонты впряглись за парня, это радует, да и парню плюс к карме, но на будущее научись давать отпор тем кто троллит, если надо дай в морду, да и это совет, вшатайте дирика возле школы вечером, прям по ногам и киньте ему фотку заболотного

      0
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      Рейтинг: +449

      Красный май > BlackMurder 24 минуты назад

      Да ты ефрейтор диванных войск, не иначе.

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      Рейтинг: +101

      Str4nger 38 минут назад

      Видать деньги на хоз нужды и на занавески родителя ребёнка не сдали , а если и сдали то мало , раз сын в футбол играет то уже должен мильоны зарабатывать !

      1
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      Рейтинг: +292

      Rabinovi_ch 55 минут назад

      Из-за двух старых шаболд сейчас наша страна снова прославилась в футбольном мире...

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      Рейтинг: +2627

      Freyk > Rabinovi_ch 44 минуты назад

      Зато есть вероятность, что теперь что-то поменяется. Будет прецедент.

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      Рейтинг: +449

      Красный май > Freyk 23 минуты назад

      Вы большой оптимист, батенька.

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