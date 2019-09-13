Семин – мальчику с прической Златана: «Прости взрослых, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, ждем в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к подростку Прохору Ильиных, который подвергся травле в школе из-за прически. У мальчика хвост по аналогии с форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

«Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», – заверил специалист.

Прохор Ильиных занимается футболом с детства.

Кумиром школьника является Златан Ибрагимович. Именно из-за него Прохор сделал себе прическу с пучком.

Несмотря на свой юный возраст, Ильиных завоевал более 25 наград разного достоинства.