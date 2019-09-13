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    Семин – мальчику с прической Златана: «Прости взрослых, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, ждем в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к подростку Прохору Ильиных, который подвергся травле в школе из-за прически. У мальчика хвост по аналогии с форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

    «Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», – заверил специалист.

    • Прохор Ильиных занимается футболом с детства.
    • Кумиром школьника является Златан Ибрагимович. Именно из-за него Прохор сделал себе прическу с пучком.
    • Несмотря на свой юный возраст, Ильиных завоевал более 25 наград разного достоинства.

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    Источник: инстаграм Юрия Семина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +879

      IVANRUS777 1 час назад

      Юрий Палыч ваше сердце поистине огромное! Вроде небольшое дело сделал, а какое правильное! Уважение, а парнишке этому желаю дорасти до профи!

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      Рейтинг: +1135

      AZ 1 час назад

      Юрий Палыч - красавец! Уважение тренеру!

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