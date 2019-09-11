Мальчика из Сибири травят в школе за прическу в стиле Ибрагимовича

Моразм какой-то.
Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) заставляют одного из учеников Прохора Ильиных сменить прическу.
По информации источника, педагоги называют стрижку четвероклассника, кумиром которого является нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, «уделом сексуальных меньшинств».
Родителям Прохора было предложено перевести школьника на домашнее обучение, из-за чего те подали на руководство школы заявление в прокуратуру.
В свою очередь педагоги школы в дополнении к уставу намерены задокументировать, что волосы учеников не должны быть обесцвечены, а длина челки в распущенном виде не должна быть ниже уровня бровей
- Прохор Ильиных занимается футболом с детства.
- Кумиром школьника является Златан Ибрагимович. Именно из-за него Прохор сделал себе прическу с пучком.
- Несмотря на свой юный возраст, Ильиных завоевал более 25 наград разного достоинства.