Мальчика из Сибири травят в школе за прическу в стиле Ибрагимовича

Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) заставляют одного из учеников Прохора Ильиных сменить прическу.

По информации источника, педагоги называют стрижку четвероклассника, кумиром которого является нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, «уделом сексуальных меньшинств».

Родителям Прохора было предложено перевести школьника на домашнее обучение, из-за чего те подали на руководство школы заявление в прокуратуру.

В свою очередь педагоги школы в дополнении к уставу намерены задокументировать, что волосы учеников не должны быть обесцвечены, а длина челки в распущенном виде не должна быть ниже уровня бровей