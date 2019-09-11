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    Мальчика из Сибири травят в школе за прическу в стиле Ибрагимовича

    Учителя и директор школы №4 в Сосновоборске (Красноярский край) заставляют одного из учеников Прохора Ильиных сменить прическу.

    По информации источника, педагоги называют стрижку четвероклассника, кумиром которого является нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, «уделом сексуальных меньшинств».

    Родителям Прохора было предложено перевести школьника на домашнее обучение, из-за чего те подали на руководство школы заявление в прокуратуру.

    В свою очередь педагоги школы в дополнении к уставу намерены задокументировать, что волосы учеников не должны быть обесцвечены, а длина челки в распущенном виде не должна быть ниже уровня бровей

    • Прохор Ильиных занимается футболом с детства.
    • Кумиром школьника является Златан Ибрагимович. Именно из-за него Прохор сделал себе прическу с пучком.
    • Несмотря на свой юный возраст, Ильиных завоевал более 25 наград разного достоинства.

    Источник: Medium / «Борус»

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    11.09.2019 23:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2671

      Рубинище 1 минуту назад

      Моразм какой-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -80

      BARCLAYS_APL 19 минут назад

      Это желание человека вас е б а т ь не должно и комментировать вы не обязаны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1958

      Черкизовский Кот 20 минут назад

      Хоть и новость нефутбольная, но... Проклятые ксенофобы. Живём в 21-м веке, а некоторые убогие и недалёкие до сих пор приписывают определённые причёски к определённой ориентации. Надеюсь, Златан увидит эту новость, и скажет пару ласковых про директора.

      0
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      Рейтинг: +205

      Пельш 1 27 минут назад

      В России дураков на 1000 лет припасено и с этим ничего не поделаешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Mityai90 31 минуту назад

      Очень футбольная новость, ждем информации о бузовой

      2
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      Рейтинг: +11578

      bset 34 минуты назад

      Разогнать их всех. Должны воспитывать и помогать раскрыть свои лучшие качества, а они наоборот травят.

      0
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      Рейтинг: +438

      Красный май > bset 7 минут назад

      Разогнать не проблема. Только вот кого вместо них заманишь на такую зарплату? Школу закрывать?

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