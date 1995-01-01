Журналист Конов: новый тренер «Спартака» получит подписной бонус до 1 миллиона. Кононов отказался от выплаты при отставке

Интересно, как при увольнении по собственному желанию можно отказаться от бонуса за увольнение по желанию руководства? Конов бы хоть подумал, прежде чем такое писать, хотя о чём это я...)
Какой красивый поступок?
Если кононов ушел по собственному желанию - бонус не полагается. Если его "ушло" руководство - то в чём поступок?! в том, что он сам не хотел уходить при том, что от игры вообще не осталось ничерта при нём?))
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что новый главный тренер «Спартака» получит подписной бонус.
«Сэкономленные на уходе Кононова деньги (по разным данным, от 700 тысяч до 1 миллиона евро) станут суммой подписного бонуса нового главного тренера «Спартака». Кононов поступил красиво, при уходе из «Спартака» отказавшись от выплат по контракту после даты увольнения, хотя желание расстаться и было обоюдным», – написал Конов в телеграме.
- «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Спартак» представит Доменико Тедеско в качестве нового тренера в пятницу.
- Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).