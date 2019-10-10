Журналист Конов: новый тренер «Спартака» получит подписной бонус до 1 миллиона. Кононов отказался от выплаты при отставке

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что новый главный тренер «Спартака» получит подписной бонус.

«Сэкономленные на уходе Кононова деньги (по разным данным, от 700 тысяч до 1 миллиона евро) станут суммой подписного бонуса нового главного тренера «Спартака». Кононов поступил красиво, при уходе из «Спартака» отказавшись от выплат по контракту после даты увольнения, хотя желание расстаться и было обоюдным», – написал Конов в телеграме.