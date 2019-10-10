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  • Журналист Конов: новый тренер «Спартака» получит подписной бонус до 1 миллиона. Кононов отказался от выплаты при отставке

Журналист Конов: новый тренер «Спартака» получит подписной бонус до 1 миллиона. Кононов отказался от выплаты при отставке

10 октября 2019, 12:29
16

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что новый главный тренер «Спартака» получит подписной бонус.

«Сэкономленные на уходе Кононова деньги (по разным данным, от 700 тысяч до 1 миллиона евро) станут суммой подписного бонуса нового главного тренера «Спартака». Кононов поступил красиво, при уходе из «Спартака» отказавшись от выплат по контракту после даты увольнения, хотя желание расстаться и было обоюдным», – написал Конов в телеграме.

  • «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Спартак» представит Доменико Тедеско в качестве нового тренера в пятницу.
  • Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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Krasnodar 123
1570700656
Опять Пиджак пострадал из-за своей порядочности!
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Иван_Невский
1570701391
зря Кононова жадным считали, вот от денег отказался.
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momwig_
1570702043
Обоюдность желания нигде не зафиксирована. Есть заявление об отставке (ну, то есть об увольнении по собственному), отставка принята. Как они на самом деле разбежались, уже вряд ли кто расскажет. А всё остальное - измышления Конова. Кстати, в отличие от Арустамяна, который в принципе почти такой же пустобрех, у Конова ВООБЩЕ ВСЁ - его собственные измышления.
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Ollegator
1570702408
Интересно, как при увольнении по собственному желанию можно отказаться от бонуса за увольнение по желанию руководства? Конов бы хоть подумал, прежде чем такое писать, хотя о чём это я...) Какой красивый поступок? Если кононов ушел по собственному желанию - бонус не полагается. Если его "ушло" руководство - то в чём поступок?! в том, что он сам не хотел уходить при том, что от игры вообще не осталось ничерта при нём?))
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piligrim1986
1570703980
да конон еще и приплатить должен)))
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Диктор
1570705836
И это нормально-он их не заслужил.
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Звезда запаса
1570706320
Отказ от денег - это из ряда вон выходящее событие в современном обществе. Кононову респект.
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erma
1570713456
Кононову огромный респект! Плохой тренер, но очень хороший человек.
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bzfar
1570717583
Качества тренера Кононова оценим в новом клубе. А то, что он Человек - это и так было видно.
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JTherry
1570727784
Конов, Кононов, Кононыхин (кто помнит)... канонада слов и пустой болтовни
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