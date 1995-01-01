«СЭ»: Тедеско возвращается из Москвы в Германию

Претендент на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во вторник уезжает из Москвы в Германию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Тедеско провел переговоры с руководителями «Спартака» и ознакомился с инфраструктурой клуба. Решение о подписании контракта немецкий тренер примет до конца этой недели.

«Чемпионат» сообщал, что Тедеско во вторник подпишет контракт со «Спартаком».