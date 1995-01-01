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    «СЭ»: Тедеско возвращается из Москвы в Германию

    Претендент на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во вторник уезжает из Москвы в Германию, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Тедеско провел переговоры с руководителями «Спартака» и ознакомился с инфраструктурой клуба. Решение о подписании контракта немецкий тренер примет до конца этой недели.

    «Чемпионат» сообщал, что Тедеско во вторник подпишет контракт со «Спартаком».

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17826

      VVM1964 1 минуту назад

      Из Германии - " Вы к нам за вещичками али как ? " )))

      0
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      Рейтинг: +244

      IVAN53 3 минуты назад

      Лучше синица в руках, чем утка под кроватью!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1792

      Krasnodar 123 7 минут назад

      Лучше три ляма в руках, чем....

      0
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      Рейтинг: +983

      PUZIAKA 18 минут назад

      Отказаться от компенсации в 3 миллиона ради зп в 1.5 миллиона. Меня еще утром новость про компенсацию удивила, подумал, а зачем ему тогда какие-то контракты подписывать. Похоже все встает на свои места.

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      Рейтинг: +7453

      alex1951 26 минут назад

      Любят в России впереди паровоза бежать...
      Народ с толку сбивают....
      Чуйка подсказывает,что обязательно вылезет какая-нибудь уйня..

      1
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      Рейтинг: +267

      Николай71 > alex1951 4 минуты назад

      Впереди паровоза только Ростов))

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      Рейтинг: +1194

      PNZ1985 26 минут назад

      Задача не вылететь)

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      Рейтинг: +6849

      silver29 29 минут назад

      Значит что-то его настораживает в мутной схеме цорн-федун, ну да относительно не большая з/п на фоне проблем и постоянная угроза быть изгнанным подпортив репутацию.

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      Рейтинг: +4720

      ilichkadr 32 минуты назад

      Неужели поедет за вещами?

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      Рейтинг: +244

      IVAN53 35 минут назад

      И цорна с ним!!!

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