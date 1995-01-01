«СЭ»: Тедеско возвращается из Москвы в Германию

Из Германии - " Вы к нам за вещичками али как ? " )))
Претендент на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во вторник уезжает из Москвы в Германию, сообщает «Спорт-Экспресс».
Тедеско провел переговоры с руководителями «Спартака» и ознакомился с инфраструктурой клуба. Решение о подписании контракта немецкий тренер примет до конца этой недели.
«Чемпионат» сообщал, что Тедеско во вторник подпишет контракт со «Спартаком».
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.