Диего Коста не сумел закончить тренировку «Атлетико» из-за расстройства желудка

Нападающий «Атлетико» Диего Коста был вынужден досрочно прервать тренировку.

По информации источника, у нападающего мадридского клуба был диагностирован гастроэнтерит, из-за которого форвард не сумел продолжить тренировочное занятие.

Гастроэнтерит – инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта.

В этом сезоне Коста принял участие в восьми матчах на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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