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    Диего Коста не сумел закончить тренировку «Атлетико» из-за расстройства желудка

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста был вынужден досрочно прервать тренировку.

    По информации источника, у нападающего мадридского клуба был диагностирован гастроэнтерит, из-за которого форвард не сумел продолжить тренировочное занятие.

    • Гастроэнтерит – инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта.
    • В этом сезоне Коста принял участие в восьми матчах на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Штарк не сыграл с Аргентиной. Защитник остался в отеле из-за инфекции

    Источник: Marca

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    Сегодня, 00:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +480

      Я - легенда 26 минут назад

      Он что, с Куртуа недавно пересекался? ))

      А вообще-то, у Косты 7 числа был ДР. Небось доел что-то с банкетного стола, несвежее... ))

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