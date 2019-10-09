Диего Коста не сумел закончить тренировку «Атлетико» из-за расстройства желудка

Он что, с Куртуа недавно пересекался? ))
А вообще-то, у Косты 7 числа был ДР. Небось доел что-то с банкетного стола, несвежее... ))
Нападающий «Атлетико» Диего Коста был вынужден досрочно прервать тренировку.
По информации источника, у нападающего мадридского клуба был диагностирован гастроэнтерит, из-за которого форвард не сумел продолжить тренировочное занятие.
- Гастроэнтерит – инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта.
- В этом сезоне Коста принял участие в восьми матчах на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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