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  • Диего Коста не сумел закончить тренировку «Атлетико» из-за расстройства желудка

Диего Коста не сумел закончить тренировку «Атлетико» из-за расстройства желудка

10 октября 2019, 00:26
5

Нападающий «Атлетико» Диего Коста был вынужден досрочно прервать тренировку.

По информации источника, у нападающего мадридского клуба был диагностирован гастроэнтерит, из-за которого форвард не сумел продолжить тренировочное занятие.

  • Гастроэнтерит – инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта.
  • В этом сезоне Коста принял участие в восьми матчах на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Штарк не сыграл с Аргентиной. Защитник остался в отеле из-за инфекции

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Коста Диего
Комментарии (5)
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Я - легенда
1570656692
Он что, с Куртуа недавно пересекался? )) А вообще-то, у Косты 7 числа был ДР. Небось доел что-то с банкетного стола, несвежее... ))
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PUZIAKA
1570658360
Я один не очень хочу знать состояние пищеварения Диего Косты?
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subbotaspartak
1570677064
Про каждый понос в Европе будем писать?... Вам не впервой дерзать.
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Mister_Tomsk
1570681633
даа очень интересная новость) читать что футболист усрался) именно за этим я блин захожу сюда хаха)
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VVadic
1570706845
Устроили тёмную подонку. Когда уже в Китай свалит!
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