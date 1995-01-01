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    Шавло: «Сейчас трудно найти таких, как Черенков. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда – игрой»

    Сегодня, 4 октября, прошло пять лет со дня смерти бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова. В акции памяти принял участие Сергей Шавло, ранее выступавший за москвичей и занимавший пост спортивного директора в прошлом десятилетии.

    «Сейчас таких трудно найти. Наверное, они есть. Но тогда было по-другому. В наши дни всe доступно. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда — игрой», – сказал Шавло.

    • Черенков ушел из жизни в 2014 году в возрасте 55 лет.
    • Футболист выступал за «Спартак» с 1977 по 1993 год (с перерывом на 1990-1991 – уезжал во французский «Ред Стар»).
    • Черенков в составе москвичей четыре раза выигрывал чемпионат страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2894

      AtticusFinch 17 минут назад

      Этих старпёров послушать - так у них всё всегда лучше было , и когда за анекдоты сажала на 15 лет, и хлеб по талонам и опричнина и так далее...

      0
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      Рейтинг: +3764

      vladik12 24 минуты назад

      Таких уже не делают.

      0
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      Рейтинг: +6078

      piligrim1986 42 минуты назад

      и стульями фуцкают

      4
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      Рейтинг: +31

      Волька 1 час назад

      Федор Федорович Велик,таких сейчас нет

      2
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      Рейтинг: -55

      Аденн 1 час назад

      Да уж! сейчас поленья вроде зДубы, в лучших "ходят".

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