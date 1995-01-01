Шавло: «Сейчас трудно найти таких, как Черенков. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда – игрой»

Сегодня, 4 октября, прошло пять лет со дня смерти бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова. В акции памяти принял участие Сергей Шавло, ранее выступавший за москвичей и занимавший пост спортивного директора в прошлом десятилетии.

«Сейчас таких трудно найти. Наверное, они есть. Но тогда было по-другому. В наши дни всe доступно. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда — игрой», – сказал Шавло.