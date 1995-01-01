Шавло: «Сейчас трудно найти таких, как Черенков. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда – игрой»

Этих старпёров послушать - так у них всё всегда лучше было , и когда за анекдоты сажала на 15 лет, и хлеб по талонам и опричнина и так далее...
Сегодня, 4 октября, прошло пять лет со дня смерти бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова. В акции памяти принял участие Сергей Шавло, ранее выступавший за москвичей и занимавший пост спортивного директора в прошлом десятилетии.
«Сейчас таких трудно найти. Наверное, они есть. Но тогда было по-другому. В наши дни всe доступно. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда — игрой», – сказал Шавло.
- Черенков ушел из жизни в 2014 году в возрасте 55 лет.
- Футболист выступал за «Спартак» с 1977 по 1993 год (с перерывом на 1990-1991 – уезжал во французский «Ред Стар»).
- Черенков в составе москвичей четыре раза выигрывал чемпионат страны.