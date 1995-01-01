Дасаев, Шавло, Измайлов поучаствовали в акции памяти Черенкова

Сегодня, 4 октября, прошло пять лет со дня смерти бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова. На могиле спортсмена на Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония памяти.

В ней поучаствовали такие ветераны «Спартака», как Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Сергей Родионов. Цветы возложили воспитанники академии клуба, а также бывший вице-президент Наиль Измайлов.