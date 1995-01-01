Дасаев, Шавло, Измайлов поучаствовали в акции памяти Черенкова

Сегодня, 4 октября, прошло пять лет со дня смерти бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова. На могиле спортсмена на Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония памяти.
В ней поучаствовали такие ветераны «Спартака», как Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Сергей Родионов. Цветы возложили воспитанники академии клуба, а также бывший вице-президент Наиль Измайлов.
- Черенков ушел из жизни в 2014 году в возрасте 55 лет.
- Футболист выступал за «Спартак» с 1977 по 1993 год (с перерывом на 1990-1991 – уезжал во французский «Ред Стар»).
- Черенков в составе москвичей четыре раза выигрывал чемпионат страны.