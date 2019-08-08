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  • Futbol Arena: «Спартак» начал переговоры по лучшему бомбардиру чемпионата Турции

Futbol Arena: «Спартак» начал переговоры по лучшему бомбардиру чемпионата Турции

8 августа 2019, 17:53
28

«Спартак» связался с представителем нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианье, сообщает Futbol Arena.

Московский клуб хотел обсудить с агентом игрока условия перехода. Представитель Дианье сообщил, что 27-летний форвард готов переехать в Россию при условии, если «Спартак» будет платить ему не менее 3 миллионов евро в год.

В «Галатасарае» не против продажи футболиста, но не менее чем за 13 миллионов евро. В «Спартаке» такой ценник посчитали завышенным.

  • В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
  • Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.
  • Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Futbol Arena

Futbol Arena – крупнейшее турецкое СМИ о футболе. Количество подписчиков в твиттере – более 400 тысяч.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Спартак Дианье Мбайе
Комментарии (28)
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GSmall
1565276306
Вполне адекватные требования.Человек забил 30 голов.Надо брать не думая
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Старикан
1565277061
Что-то наши раздухарились! Посмотрим что на деле выйдет...
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SAMARA.KS
1565277449
Нападающий нужен однозначно,,,,а тем более с такими показателями,,,30 мячей и в Турции мало кто наколотит,,,,,
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Я - легенда
1565278630
Надо брать.
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Я - легенда
1565278705
Не понятно только, почему "Спартак" не обращает внимание на таких нападающих, как Соболев, Комличенко и т.д.
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subbotaspartak
1565279115
Если в нашем 30 забьёт... Прям даже ничего не придумывается. От радости. За Никиту Симоняна с его 35.
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piligrim1986
1565279964
хороший вариант
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oyabun
1565282616
Интересно, а на что рассчитывало руководство Спартака, когда продали Зе Луиша, Адриано и талантливого своего Данилу Прошлякова? На то что придет один ноунейм Понсе и начнет феерить голами? Сколько непрофессионализма..
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Chernyi Lis
1565285359
эх народный спартак..был народный раньше!
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zigbert
1565334110
Забивной нап ,но его цену как всегда завышают.
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