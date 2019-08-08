Futbol Arena: «Спартак» начал переговоры по лучшему бомбардиру чемпионата Турции

«Спартак» связался с представителем нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианье, сообщает Futbol Arena.

Московский клуб хотел обсудить с агентом игрока условия перехода. Представитель Дианье сообщил, что 27-летний форвард готов переехать в Россию при условии, если «Спартак» будет платить ему не менее 3 миллионов евро в год.

В «Галатасарае» не против продажи футболиста, но не менее чем за 13 миллионов евро. В «Спартаке» такой ценник посчитали завышенным.