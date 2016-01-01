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    Futbol Arena: «Спартак» начал переговоры по лучшему бомбардиру чемпионата Турции

    «Спартак» связался с представителем нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианье, сообщает Futbol Arena.

    Московский клуб хотел обсудить с агентом игрока условия перехода. Представитель Дианье сообщил, что 27-летний форвард готов переехать в Россию при условии, если «Спартак» будет платить ему не менее 3 миллионов евро в год.

    В «Галатасарае» не против продажи футболиста, но не менее чем за 13 миллионов евро. В «Спартаке» такой ценник посчитали завышенным.

    • В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
    • Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.
    • Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Futbol Arena

    Futbol Arena – крупнейшее турецкое СМИ о футболе. Количество подписчиков в твиттере – более 400 тысяч.

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4351

      Старикан 48 секунд назад

      Что-то наши раздухарились! Посмотрим что на деле выйдет...

      0
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      Рейтинг: +272

      Chingis17rus 1 минуту назад

      В следующем году, кучу иностранцев придётся продать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      Boeung777 6 минут назад

      Но... Нужен опорник.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10968

      slavutiq70 > Boeung777 28 секунд назад

      Опорник нужен ,,,,но и напа забивного нет не одного,,,Понсе вообще не понятно что и кто пока,,,,,

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      Рейтинг: +215

      evgevg13 10 минут назад

      никак не накупятся, а своих нормальных вырастить- ноль

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      Рейтинг: +10968

      slavutiq70 > evgevg13 2 минуты назад

      А кто вырастил???? Вчера Краснодар играл 8 легионеров в составе,,,,,да и посмотри сколько воспитанников Спартака играет в РПЛ,,столько игроков для РПЛ не одна школа не подготовила,,,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +506

      GSmall 13 минут назад

      Вполне адекватные требования.Человек забил 30 голов.Надо брать не думая

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