Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    РПЛ: «С девятого тура матчей в 21:30 уже не будет»

    Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что лига в дальнейшем откажется от позднего начала матчей.

    Ранее болельщики «Ростова» выразили недовольство тем, что домашняя игра команды с «Оренбургом» (2:1) в первом туре началась в 21:30 по московскому времени.

    «Много вопросов было по началу матчей. Когда согласовался календарь, мы согласовывали с основным вещателем. Игры, которые проводят в 19:00, определял канал «Матч Премьер».

    Мы старались учесть то, что время в 21:30 неудобно для большинства болельщиков. Поэтому в шестом и восьмом турах мы не будем играть в это время. Хотя в это время может быть очень жарко в некоторых регионах. Думаю, с девятого тура игр в 21:30 уже не будет», – сказал Пышкин.

    Начало встречи второго тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» также запланировано на 21:30.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2017

      TOL47 34 минуты назад

      Посмотрим сколько придут на Зенит, хорошо хоть суббота. По мне в выходной, лучше раньше потом без спешки можно прогуляться покушать и семьёй домой. А 21-30 это писец, я в 2 ночи дома только буду.. нах такое надо лучше дома по инету смотреть, чтоб жалобам матчТВ ни гроша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1032

      алдан2014 35 минут назад

      Почему ни кому в голову не приходит разность часовых полюсов? Сколько разница между Оренбургом и Ростовом?Два часа есть?Значит для игроков Оренбурга это уже не 21.30,а23.30.Спят уже многие.А ведь есть и больше разница часах,организм то привыкает когда спать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1288

      ухоженный крокодил 43 минуты назад

      Теперь начало будет от ноля часов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10955

      bset 1 час назад

      Вся Европа играет вечером. В чем, собственно, неудобство?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      Ашет Арбузян > bset 1 час назад

      ,Так лишь бы возмущаться)) Что чемпионаты Англии, Италии и Испании поздним вечером смотрю, там стадионы полные.. А наши гундят....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1299

      VGreen > Ашет Арбузян 55 минут назад

      ну ты смотришь по телевизору, лежа на диванчике, можно поесть, в перерыве помыться, а после матча сразу на боковую. А если на стадионе - то матча заканчивается ближе к полуночи, потом ждать пока выпустят, добираться домой...а если и стадион на отдаленном краю города...Это всё не очень по кайфу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      Ашет Арбузян > VGreen 40 минут назад

      в чем проблема? Не нравится время - не ходи на стадик. Требуй от организаторов транспорт общественный, если своего нет.Под нытье нынче модно подстраиваться стало.
      Ты на матч идешь или на гундеж?
      Лежа на диванчике жизнь не веду и тебе не советую
      Будто матчи регулярно играются в позднее время

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1299

      VGreen > Ашет Арбузян 22 минуты назад

      ты странный, чувак. "Требуй транспорт".... А требование не играть в позднее время чем отличается?) Люди, кто ходит на стадион регулярно, высказывают свои пожелания и недовольство. Или мы должны под всё подстраиваться и не гундеть, не высказывать свои пожелания?) профессиональный спорт - вроде это развлечение для болельщиков, поэтому болельщики вправе высказывать свое мнение и к этому мнению нужно прислушиваться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5745

      FanatSerj > Ашет Арбузян 12 минут назад

      во первых "ты" разные бывают, люди с области после матча потом по 50-200 км едут домой.
      Во вторых как туповатых фанатов разогнали на стадион ходят семьями с детьми, клуб вкладывается и тратится на привлечение этой публики.
      А если матч пол десятого начинается то из них уже мало кто придёт.
      В третьих вы так понимаю из села? Организаторы как раз транспорт организовывают и возвращают людей в город, но Ростов большой, а в 00-00 уже и общественный транспорт никуда не ходит.

      Поход на футбол это не должен быть подвигом, это развлечение за которое платят, поэтому Ростов и стал вторым по посещаемости, что в первую очередь людям создали комфортные условия.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79065
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72481
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru