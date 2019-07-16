РПЛ: «С девятого тура матчей в 21:30 уже не будет»

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что лига в дальнейшем откажется от позднего начала матчей.

Ранее болельщики «Ростова» выразили недовольство тем, что домашняя игра команды с «Оренбургом» (2:1) в первом туре началась в 21:30 по московскому времени.

«Много вопросов было по началу матчей. Когда согласовался календарь, мы согласовывали с основным вещателем. Игры, которые проводят в 19:00, определял канал «Матч Премьер».

Мы старались учесть то, что время в 21:30 неудобно для большинства болельщиков. Поэтому в шестом и восьмом турах мы не будем играть в это время. Хотя в это время может быть очень жарко в некоторых регионах. Думаю, с девятого тура игр в 21:30 уже не будет», – сказал Пышкин.

Начало встречи второго тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» также запланировано на 21:30.