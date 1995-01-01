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    Фанаты «Ростова» – о позднем начале игр: «Это решение РПЛ или недостаточно обдуманное, или осознанно направлено против болельщиков команды»

    Группа активной поддержки «Ростова» обратилась к президенту РПЛ Сергею Прядкину с просьбой разобраться по поводу ситуации с поздним началом домашних матчей команды в начале чемпионата.

    Встреча первого тура с «Оренбургом» (2:1) началась в 21:30 по московскому времени. На такое же время запланировано начало игры второго тура против «Спартака».

    «Уважаемый, Сергей Геннадиевич! Мы, объединение болельщиков футбольного клуба «Ростов», выражаем вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против ростовского болельщика.

    Напомним, что около 30% наших болельщиков – это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать еe. Теперь же одним решением у них эту возможность отобрали. Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ-2019/20 «Ростов» – «Оренбург», проведeнного 13 июля в 21:30, детей практически не было.

    В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения лиги направлены на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов Арену». Сергей Геннадиевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них, – это, вероятно, очень важно для лиги. Но не такой же ценой...

    Просим вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем ростовчанам», – говорится в обращении болельщиков.

    Источник: Официальный сайт «Ростов»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5737

      FanatSerj 3 минуты назад

      да уже бзданули видно, а то второе место по посещаемости РПЛ кого то видно напрягает )))

      0
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      Рейтинг: +1165

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 минут назад

      Не ту страну назвали Гондурасом.

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