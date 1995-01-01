Фанаты «Ростова» – о позднем начале игр: «Это решение РПЛ или недостаточно обдуманное, или осознанно направлено против болельщиков команды»

Группа активной поддержки «Ростова» обратилась к президенту РПЛ Сергею Прядкину с просьбой разобраться по поводу ситуации с поздним началом домашних матчей команды в начале чемпионата.

Встреча первого тура с «Оренбургом» (2:1) началась в 21:30 по московскому времени. На такое же время запланировано начало игры второго тура против «Спартака».

«Уважаемый, Сергей Геннадиевич! Мы, объединение болельщиков футбольного клуба «Ростов», выражаем вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против ростовского болельщика.

Напомним, что около 30% наших болельщиков – это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать еe. Теперь же одним решением у них эту возможность отобрали. Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ-2019/20 «Ростов» – «Оренбург», проведeнного 13 июля в 21:30, детей практически не было.

В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения лиги направлены на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов Арену». Сергей Геннадиевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них, – это, вероятно, очень важно для лиги. Но не такой же ценой...

Просим вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем ростовчанам», – говорится в обращении болельщиков.