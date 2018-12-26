Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в квалификацию Лиги Европы

«Млада Болеслав» обыграл «Баник» со счетом 1:0 в финале плей-офф чемпионата Чехии за выход в Лигу Европы. Гол на счету нападающего Николая Комличенко.

В следующем сезоне команда примет участие во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Ранее 23-летний россиянин стал лучшим бомбардиром календарного сезона чемпионата. В 31-м матче он забил 28 голов, семь из которых – с пенальти. В мае он забил 26-й гол и побил рекорд результативности на турнире.