Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в квалификацию Лиги Европы

Красавчик! Молодой и перспективный парень, так что все еще в переди.
«Млада Болеслав» обыграл «Баник» со счетом 1:0 в финале плей-офф чемпионата Чехии за выход в Лигу Европы. Гол на счету нападающего Николая Комличенко.
В следующем сезоне команда примет участие во втором раунде квалификации Лиги Европы.
Ранее 23-летний россиянин стал лучшим бомбардиром календарного сезона чемпионата. В 31-м матче он забил 28 голов, семь из которых – с пенальти. В мае он забил 26-й гол и побил рекорд результативности на турнире.
- До января футболист принадлежал «Краснодару» и играл за «Младу Болеслав» на правах аренды. Позже чешский клуб выкупил права на игрока за 400 тысяч евро и заключил с ним контракт на пять лет.
- Комличенко попал в заявку сборной России на игры отбора Евро-2020 против команд Сан-Марино и Кипра.
- Известно об интересе к форварду со стороны «Бешикташа», «Зенита», ЦСКА, ПАОКа и двух неназванных клубов Бундеслиги.