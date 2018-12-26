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    Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в квалификацию Лиги Европы

    «Млада Болеслав» обыграл «Баник» со счетом 1:0 в финале плей-офф чемпионата Чехии за выход в Лигу Европы. Гол на счету нападающего Николая Комличенко.

    В следующем сезоне команда примет участие во втором раунде квалификации Лиги Европы.

    Ранее 23-летний россиянин стал лучшим бомбардиром календарного сезона чемпионата. В 31-м матче он забил 28 голов, семь из которых – с пенальти. В мае он забил 26-й гол и побил рекорд результативности на турнире.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2019 22:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +236

      Lilipyt 15 часов назад

      Красавчик! Молодой и перспективный парень, так что все еще в переди.

      0
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      Рейтинг: +2433

      САДЫЧОК 16 часов назад

      Гол Комличенко вывел «Младу в Лиги Европы....а , в это время трепло Дзюба размышляет о Манчини , какой тот плохой тренер !

      0
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      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 16 часов назад

      Дойдут до 3-его там и слягут или натянут Спартак

      7
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