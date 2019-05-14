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    «НЕЗЫГАРЬ»: Алекперов и Федун приехали на совет директоров «Спартака» для обсуждения продажи клуба

    Сегодня, 14 мая, проходит совещание совета директоров «Спартака».

    По информации телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ», на заседание прибыли председатель СД Леонид Федун и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Они обсудят возможность продажи клуба.

    • Федун приобрел контрольный пакет акций красно-белых в 2003 году.
    • С того времени москвичи один раз стали чемпионами России, пять раз выиграли серебряные медали, один раз стали бронзовыми призерами и выиграли Суперкубок России.
    • В нынешнем розыгрыше РПЛ «Спартак» за два тура до конца занимает четвертое место в таблице.
    • Федун – бизнес-партнер Алекперова.

    Источник: «НЕЗЫГАРЬ»

    Первый политический канал в телеграме [из описания источника]. Число подписчиков на данный момент составляет более 234 тысяч человек.

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    14.05.2019 14:33
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 09:50

      Для болельщиков Спартака главное что бы финансирование было нормальным и руководство команды занималось улучшением игры и приобретением хороших игроков а не занималось распиливанием денег.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +550

      Taps 14 мая, 22:12

      Наконец дошло ?
      Арабские шейхи уже в очереди стоят ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери > Taps 15 мая, 06:48

      Им со свининой нельзя дела иметь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 14 мая, 20:01

      Надеюсь клуб продадут армянам и переименуют в "Спартакян".

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3652

      Спартач80 > Леха из Твери 14 мая, 20:04

      Ты смотри Спартачам не попадайся,а то тебя продадут армянам и будут они тебя звать тварян,что справедливо кстати.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери > Спартач80 14 мая, 20:20

      Дак это ж наоборт хорошо, у вас же на эмблемке 5 звездочек. Откроете заодно свой бренд коньячный))) Коньяк "Спартакян" 5 звезд, вах...звучит как.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +316

      Киркинитидец > Леха из Твери 14 мая, 21:39

      ты там со стула упал? чи шо...

      0
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      Рейтинг: +556

      Alex Flash 14 мая, 19:57

      Лихо работают:то директора выбирают,то клуб собираются продавать.
      Господа,продайте и уйдите достойно!

      0
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      Рейтинг: +3557

      александр п 14 мая, 18:59

      Дербанить народные недра и руководить клубом ,в условиях жёсткой конкуренции это две большие разницы.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 14 мая, 18:34

      Хрюшек повезли на бойню...
      Все свободны.Все довольны...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 14 мая, 17:40

      Незыгарь, ку-ку ! Чо, Цорну должны были продать ? Ну, колись, что там с продажей врунишка.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер > gol_kak_sokol 14 мая, 18:36

      Ну так Цорна они всё-таки втюхали Арнольдычу,как он это не пытался опровергнуть! Всё сливают ,даром и за деньги в этом клубе,любую самую конфиденциальную информацию.

      0
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol > Агасфер 14 мая, 18:38

      Федун еще тот манагер.

      2
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 14 мая, 17:34

      Такой товар не продают, а отдают с приплатой.

      0
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      Рейтинг: +534

      Genz 14 мая, 17:13

      Кононов без мозгов ,рядом с ним всегда дятел, который определяет по своей теории ,какой игрок прогрессирует, а какй загнивает. вот от Ерёменко отказался Кононов, гниль, его убрали . А локомотив ему зарплату 2000000 даёт ,а вот Гулиев по мнению дятла супер классный игрок ,хотя на самом деле ФНЛ по нему плачет вернись, Гуля, здесь твое место. Федун лох самый последний но с деньгами.

      0
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 14 мая, 17:08

      А кто у нас захочет покупать этот баласт? Ну разве что Миллер? Будет Спартак 2-ым фарм-клубом газпромовским после Оренбурга.

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      Рейтинг: +240

      Опускатель коняжек > Леха из Твери 14 мая, 18:53

      О, шавка прибежала очко лизнуть)) дд

      1
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