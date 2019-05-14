«НЕЗЫГАРЬ»: Алекперов и Федун приехали на совет директоров «Спартака» для обсуждения продажи клуба

Для болельщиков Спартака главное что бы финансирование было нормальным и руководство команды занималось улучшением игры и приобретением хороших игроков а не занималось распиливанием денег.
Сегодня, 14 мая, проходит совещание совета директоров «Спартака».
По информации телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ», на заседание прибыли председатель СД Леонид Федун и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Они обсудят возможность продажи клуба.
- Федун приобрел контрольный пакет акций красно-белых в 2003 году.
- С того времени москвичи один раз стали чемпионами России, пять раз выиграли серебряные медали, один раз стали бронзовыми призерами и выиграли Суперкубок России.
- В нынешнем розыгрыше РПЛ «Спартак» за два тура до конца занимает четвертое место в таблице.
- Федун – бизнес-партнер Алекперова.
Первый политический канал в телеграме [из описания источника]. Число подписчиков на данный момент составляет более 234 тысяч человек.