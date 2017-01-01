Главные новости дня. Цорн станет гендиректором «Спартака», Мамаева и Кокорина могут перевезти в Ярославль

А чего не во Владимирский централ. Там много звезд литературы и искусства проводили время. Приятно было бы поближе к знаменитостям.
«Сантос» интересуется зенитовцем Эрнани.
Эрнандес покинет ЦСКА.
«Локомотив» может приобрести Еременко, Живоглядова и Мирзова.
«Спартак» отложил вопрос об аренде Промеса из-за смены руководства.
Арустамян сообщил о решении «Спартака» назначить Цорна новым гендиректором.
Мамаев и Кокорин могут попасть в колонию в Ярославле.
Роналду высмеял рост Флоренции.
«Реал» объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы.
NY Times сообщило о возможном отстранении «Манчестер Сити» от участия в ЛЧ.
Фанаты «Манчестер Сити» бросали в Невилла стаканы с пивом.
Будущий гендиректор «Спартака»: агент, организатор сборов, полиглот. Он работал с Каррерой и Черчесовым