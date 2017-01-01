Главные новости дня. Цорн станет гендиректором «Спартака», Мамаева и Кокорина могут перевезти в Ярославль

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4585

      prezent2017 40 минут назад

      А чего не во Владимирский централ. Там много звезд литературы и искусства проводили время. Приятно было бы поближе к знаменитостям.

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