Главные новости дня. Цорн станет гендиректором «Спартака», Мамаева и Кокорина могут перевезти в Ярославль

«Сантос» интересуется зенитовцем Эрнани.

Эрнандес покинет ЦСКА.

«Локомотив» может приобрести Еременко, Живоглядова и Мирзова.

«Спартак» отложил вопрос об аренде Промеса из-за смены руководства.

Арустамян сообщил о решении «Спартака» назначить Цорна новым гендиректором.

Мамаев и Кокорин могут попасть в колонию в Ярославле.

Роналду высмеял рост Флоренции.

«Реал» объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы.

NY Times сообщило о возможном отстранении «Манчестер Сити» от участия в ЛЧ.

Фанаты «Манчестер Сити» бросали в Невилла стаканы с пивом.

Будущий гендиректор «Спартака»: агент, организатор сборов, полиглот. Он работал с Каррерой и Черчесовым