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    Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могут быть отправлены в колонию в одну из близлежащих областей Москвы, сообщает портал «Ярновости».

    Если ФСИН решит, что футболисты должны отбывать наказание за пределами столицы, одним из вариантов может стать Ярославль. В настоящее время по данному вопросу ведутся консультации.

    Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.

    • В октябре Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Позже их пребывание в СИЗО продлевалось три раза.
    • 8 мая суд вынес приговор братьям Кокориным в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, Мамаеву и Протасовицкому – в виде одного года и пяти месяцев.

    Источник: «Ярновости»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1559

      Черкизовский Кот 1 минуту назад

      Оттуда - прямиком в Шинник. Не худший вариант.

      0
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      Рейтинг: +549

      Taps 26 минут назад

      Возродят ярославское "Торпедо".

      0
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      Рейтинг: +3325

      APchelov 30 минут назад

      Стало быть, по номеру колонии определяется очередной срок

      0
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      Рейтинг: +531

      Genz 37 минут назад

      Там нормально. Есть ворота. Мяч набьют из тряпок в чулок сами. Главное всех в колонии заваркой и печеньем пусть . На день будет уходить 12/15тысяч

      0
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      Рейтинг: +1452

      WhiteEgon 48 минут назад

      Лучше бы куда-нить на Сахалин или Петропавловск-Камчатский... Чтобы к природе ближе )))

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