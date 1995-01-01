Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Оттуда - прямиком в Шинник. Не худший вариант.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могут быть отправлены в колонию в одну из близлежащих областей Москвы, сообщает портал «Ярновости».
Если ФСИН решит, что футболисты должны отбывать наказание за пределами столицы, одним из вариантов может стать Ярославль. В настоящее время по данному вопросу ведутся консультации.
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
- В октябре Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.
- Позже их пребывание в СИЗО продлевалось три раза.
- 8 мая суд вынес приговор братьям Кокориным в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, Мамаеву и Протасовицкому – в виде одного года и пяти месяцев.