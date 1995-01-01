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    «Локомотив» может подписать Живоглядова, Еременко и Мирзова

    Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, каких игроков может подписать «Локомотив» в летнее трансферное окно.

    По его информации, железнодорожники близки к покупке защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Московский клуб ведет активные переговоры с уфимцами. Сумма сделки может составить 2 миллиона евро.

    Кроме того, главный тренер красно-зеленых Юрий Семин хочет видеть в команде полузащитника «Ростова» Романа Еременко. Специалист видит в финне замену Мануэлю Фернандешу. Он уже передал свои пожелания руководству «Локомотива».

    Также Семин заинтересован в хавбеке «Арсенала» Резиуане Мирзове. Тем не менее, в совете директоров железнодорожников нет уверенности, что игрок туляков отвечает уровню амбиций «Локомотива» и впишется в игровую модель команды.

    Еще одним футболистом, кандидатуру которого рассматривают москвичи, является центральный 23-летний полузащитник «Флуминенсе» Доди.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4340

      piligrim1986 9 минут назад

      так себе трансферы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12820

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Трио с хорошим потенциалом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1171

      ухоженный крокодил 35 минут назад

      Надо книгу написать "Невероятные путешествия наркомана Еременко по клубам".
      :)))

      1
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      Рейтинг: +209

      PFC CSKA MOSCOW > ухоженный крокодил 31 минуту назад

      В лучших законах жанра должен перейти миллионов за 10 в зенит, чтобы потом в аренду в Оренбург сбагрили

      1
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      Рейтинг: +1171

      ухоженный крокодил > PFC CSKA MOSCOW 26 минут назад

      Это сценарий для порнухи =))

      0
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      Рейтинг: +6435

      parevg 35 минут назад

      А как насчет нападающих??? Федя не впечатляет, Эдер - не футболист, Жамалетдинов один... и Тугарев совсем молодой.

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      Рейтинг: +1171

      ухоженный крокодил > parevg 33 минуты назад

      Зря вы опять пробились в ЛЧ.
      Желаю вам удачи и надеюсь, что ошибаюсь.
      Но мне кажется, опять будет одно позорище.

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