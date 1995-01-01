«Локомотив» может подписать Живоглядова, Еременко и Мирзова

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, каких игроков может подписать «Локомотив» в летнее трансферное окно.

По его информации, железнодорожники близки к покупке защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Московский клуб ведет активные переговоры с уфимцами. Сумма сделки может составить 2 миллиона евро.

Кроме того, главный тренер красно-зеленых Юрий Семин хочет видеть в команде полузащитника «Ростова» Романа Еременко. Специалист видит в финне замену Мануэлю Фернандешу. Он уже передал свои пожелания руководству «Локомотива».

Также Семин заинтересован в хавбеке «Арсенала» Резиуане Мирзове. Тем не менее, в совете директоров железнодорожников нет уверенности, что игрок туляков отвечает уровню амбиций «Локомотива» и впишется в игровую модель команды.

Еще одним футболистом, кандидатуру которого рассматривают москвичи, является центральный 23-летний полузащитник «Флуминенсе» Доди.