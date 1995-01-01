Арустамян: «Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

Судя по его короткой биографии и трудовой деятельности, парень из сообразительных и умеет делать деньги. А у Федуна они есть, так пусть пополнит карманы и своему наёмному окружению.
Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун провел встречу с Томасом Цорном, в результате которой принял решение назначить его генеральным директором клуба.
«Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась. Цорн – новый генеральный директор «Спартака» с функциями ещe и главы спортивного департамента», – написал Арустамян в телеграме.
- Томас Цорн – скаут, футбольный посредник и матч-агент. Имеет свое агентство под названием TZS.
- Родился в Москве в 1986 году, а в 1994-м переехал с семьей в Германию.
- Летом 2009 года Цорн был одним из организаторов перехода нападающего Павла Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт».