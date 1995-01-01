Арустамян: «Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун провел встречу с Томасом Цорном, в результате которой принял решение назначить его генеральным директором клуба.

«Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась. Цорн – новый генеральный директор «Спартака» с функциями ещe и главы спортивного департамента», – написал Арустамян в телеграме.