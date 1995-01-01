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    Арустамян: «Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун провел встречу с Томасом Цорном, в результате которой принял решение назначить его генеральным директором клуба.

    «Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась. Цорн – новый генеральный директор «Спартака» с функциями ещe и главы спортивного департамента», – написал Арустамян в телеграме.

    • Томас Цорн – скаут, футбольный посредник и матч-агент. Имеет свое агентство под названием TZS.
    • Родился в Москве в 1986 году, а в 1994-м переехал с семьей в Германию.
    • Летом 2009 года Цорн был одним из организаторов перехода нападающего Павла Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт».

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:07
    Комментарии37
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      Рейтинг: +177

      В даль смотрящий 24 минуты назад

      Судя по его короткой биографии и трудовой деятельности, парень из сообразительных и умеет делать деньги. А у Федуна они есть, так пусть пополнит карманы и своему наёмному окружению.

      0
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      Рейтинг: +5380

      vka1970 28 минут назад

      Малоизвестная фигура.Точнее известная, но только в определённых узких кругах.В моём понимании хуже быть не должно.Хуже чем Измайлов, это только Измайлов.

      2
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      Рейтинг: +4059

      ilichkadr > vka1970 3 минуты назад

      Каждый последующий всегда был хуже предыдущего. КупиПродай и руководство коллективом вещи не совместимые. Очередной крендель по зарабатыванию денег............

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      Рейтинг: +5618

      silver29 29 минут назад

      Спартаку на данном этапе всеобщей расхлябанности и пофигизма нужен тренер немец, с неограниченными полномочиями в воспитательном процессе, вплоть до рукоприкладства. Для начала вернуть дисциплину и наладить игру в обороне. Порядок всегда бьет класс.

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      Рейтинг: +8556

      vladimir-7 38 минут назад

      Т.Цорн является сыном С.Прядкина, а мать у него из Казахстана. Я писал
      об этом ранее, но болельщики на эту новость не прореагировали. Вот
      теперь опубликовано Арустамяном.

      0
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      Рейтинг: +8556

      vladimir-7 > vladimir-7 24 минуты назад

      Фамилия матери Цорн.

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      Рейтинг: +1431

      Рубинище > vladimir-7 6 минут назад

      бастард Прядкина

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      Рейтинг: +259

      RyslanZ 39 минут назад

      Но пока владелец Спартака не подтвердил это назначение.
      https://fanat1k.ru/news-220876-fedun-o-naznachenii-tsorna-kto-eto-pridumal.php

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      Рейтинг: +4368

      84aivengo 56 минут назад

      лучше спартак и цска в еврокубках,чем арсенал т

      0
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      Рейтинг: +5676

      ivanthebest 1 час назад

      Е..ать, Цорн! Звучит как заклинание при обряде экзорцизма))

      А так вообще хз, такое ощущение что Спартаку мало чего поможет, пока у руля будет Федун...

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      Рейтинг: +4355

      piligrim1986 1 час назад

      не знаю, как отнестись к этому назначению...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2340

      САДЫЧОК 1 час назад

      Я , так понял это агент ....наверное пообещал хороших игроков в команду ! Может это и хорошо ! И уж , точно лучше проходимцев предыдущих !

      3
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      Рейтинг: +3208

      Тraumtanzеr 1 час назад

      Хуже точно не будет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3528

      александр п > Тraumtanzеr 1 час назад

      Сменить татарина на еврея,это поменять шило на мыло.

      0
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      Рейтинг: +3208

      Тraumtanzеr > александр п 1 час назад

      Он вроде как с немецкими корнями. Да и причем тут национальность?Цорн хотя бы в футболе шарит и варится в футбольных кругах очень давно. Измайлов же эколог, вышибала и торгаш.

      1
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      Рейтинг: +3528

      александр п > Тraumtanzеr 51 минуту назад

      Отец у него еврей,а эти ребята уж очень к мошенничеству склонны.Как и все азиаты.

      0
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      Рейтинг: +5618

      silver29 > александр п 32 минуты назад

      Ты придурь опять что-то ляпнул невпопад ((( Нет у иудеев имени Томас, ну вот совсем нет.

      0
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      Рейтинг: +549

      Taps > александр п 28 минут назад

      Два еврея- это сила... ха-ха ...

      -3
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      Рейтинг: +3528

      александр п > silver29 24 минуты назад

      Имени может и нет,а папа еврей очень даже может быть.

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      Рейтинг: +3528

      александр п > Taps 13 минут назад

      Евреи сплочённый народ,поддерживают друг друга,обычно в ущерб туземцам.

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