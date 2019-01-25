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    Новый гендиректор «Спартака»: агент, организатор сборов, полиглот. Он работал с Каррерой и Черчесовым


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    Голосов: 0
    Сегодня, 17:45
    Практически неизвестная широкому кругу фигура.

    Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил о назначении в «Спартак» нового генерального директора – Томаса Цорна, у которого также будут функции главы спортивного департамента. Вкратце о деятельности Цорна:

    • Родился в Москве, но вырос в Германии, где до 16 лет пытался играть в футбол, но не стал продолжать карьеру из-за проблем со здоровьем. Зато стал выпускником Свободного университета Берлина.

    • В 2009 году получил агентскую лицензию и поучаствовал в переходе Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт».

    • Организовывал сборы для «Спартака» зимой 2017 года в Испании, помог с организацией товарищеского матча против «Рубина», помогал Массимо Каррере в обеспечении необходимых условий (полей рядом с отелем с газоном высокого качества).

    • Работал также с «Рубином» при Ринате Билялетдинове и Хавьере Грасии.

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    Публикация от text (@tomaszorn)

    • Организовал несколько сборов для сборной России, в том числе, и перед чемпионатом мира. Поработал со Станиславом Черчесовым, так что слухов о возвращении тренера в «Спартака» будет еще немало.

    • Обо всех тренерах у него остались хорошие впечатления: «серьезный тренер и большой профессионал» (Каррера), «очень позитивный человек, с ним легко найти общий язык, можно было решить все вопросы очень оперативно» (Слуцкий), «опытный тренер, у него большой авторитет» (Черчесов).

    • Как у агента, у Цорна всего несколько клиентов в РПЛ: это Набиуллин, Оздоев (оба – «Зенит»), Гудиев («Ахмат»), Миронов («Спартак»), Акмурзин («Уфа») и Лосифов («Локомотив»).

    • «Новая газета» в своем расследовании сообщила, что Цорн – сын Сергея Прядкина, главы РПЛ. Сам Цорн просит не поднимать эту тему в интервью. Кроме того, в материале говорилось, что переходы Кержакова в «Севилью», Кураньи в «Динамо» и Адвоката в «Зенит» велись через компанию GiRRus, где Прядкин был учредителем, а вел дела Цорн.

    • Цорн, кроме того, владеет еще и адвокатской конторой.

    • В своем интервью «БИЗНЕС Онлайн» подтвердил информацию о том, что Оздоевым интересовались во Франции, а Набиуллиным – в Германии. При этом в Россию был готов приехать Лукас Подольски, но сделка не удалась.

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    Публикация от text (@tomaszorn)

    • Цорн завел аккаунт в инстаграме 2,5 года назад, но там всего 25 фотографий – в основном на крупных стадионах и больших мероприятиях. На Цорна подписано всего 1300 человек. Интересно, насколько вырастут цифры в «Спартаке».

    • Он знает четыре языка – испанский, английский, французский и немецкий.

    Несколько цитат:

    «Я сфокусирован в основном на спортивную деятельность, с игроками я работаю ежедневно и вопросы у клиентов есть каждый день. А сборы – это интенсивная работа пару недель зимой и столько же летом».

    «Как и у клубов, у меня тоже есть отдел скаутов, которые на меня работают и просматривают игроков в юниорских лигах. У меня есть игроки, которые играют за сборную Германии U-20, которых я веду уже с 14 лет. Мы начинаем вести молодых футболистов, общаемся и поддерживаем, налаживаем контакт с родителями, помогаем с контрактами от Nike или Adidas»

    «Агенты – это по сути адвокаты. Они представляют интересы игроков, а бывает клубов. У футболистов сейчас нет времени на какие-то юридические и финансовые детали, потому что они сосредоточены на футболе, тренировках, играх. Нужен либо адвокат, либо агент, которому он бы доверял».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Томаса Цорна
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1617

      Fancyfall 15 секунд назад

      зачем? зачем давать такой аванс этому парню?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19243

      gol_kak_sokol 1 минуту назад

      Думаю, приехали. Это агония Спартака при Федуне. Как же обидно за любимый клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5987

      ufos73 14 минут назад

      В какой еще стране Европы может такое быть? Президент футбольного союза становится президент клуба, а президент лиги является учредителем (владельцем) агентства какого то, то же футбольного... В какой нить Англии за это на Биг Бен голой жоп*й посадили бы, а у нас все норм... Бизнес по-русски )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5380

      vka1970 24 минуты назад

      Профессиональный набор у парня впечатляющий.
      Надеюсь, что крысить как Измайлов не будет.Того что зарабатывает, ему на жизнь с маслом и так хватит.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5987

      ufos73 > vka1970 12 минут назад

      Да нет в нем ни чего, организация встреч, это не управление клубом

      2
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      Рейтинг: +17

      olmok 44 минуты назад

      поживем - увидим

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