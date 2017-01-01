«Спорт-Экспресс»: «Сантос» намерен купить у «Зенита» Эрнани

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
«Сантос» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Эрнани, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, бразильский клуб вскоре может обратиться с официальным предложением о трансфере 25-летнего хавбека в размере пяти миллионов евро.
- Эрнани выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В текущем сезоне бразилец забил один гол и сделал две результативные передачи в 25 матчах.