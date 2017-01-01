«Спорт-Экспресс»: «Сантос» намерен купить у «Зенита» Эрнани

«Сантос» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Эрнани, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, бразильский клуб вскоре может обратиться с официальным предложением о трансфере 25-летнего хавбека в размере пяти миллионов евро.