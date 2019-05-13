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    Sport24: Эрнандес уйдет из ЦСКА

    ЦСКА не будет продлевать контракт с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом, сообщает Sport24.

    По информации источника, летом футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

    • 28-летний форвард присоединился к ЦСКА 1 августа прошлого года.
    • В составе армейцев Эрнандес забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 играх.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10379

      bset 1 час назад

      Да, не убедил, к сожалению. Против Зенита целый тайм провел и даже по движению было видно, что старания не хватает. Молодые игроки даже без мяча бегали туда-сюда.

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