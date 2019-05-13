Sport24: Эрнандес уйдет из ЦСКА

Да, не убедил, к сожалению. Против Зенита целый тайм провел и даже по движению было видно, что старания не хватает. Молодые игроки даже без мяча бегали туда-сюда.
ЦСКА не будет продлевать контракт с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом, сообщает Sport24.
По информации источника, летом футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
- 28-летний форвард присоединился к ЦСКА 1 августа прошлого года.
- В составе армейцев Эрнандес забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 играх.