Sport24: «Спартак» хотел арендовать Промеса, но из-за смены руководства пока отложил этот вопрос

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Севильи» Квинси Промесу.

По информации Sport24, москвичи рассматривали аренду голландца этим летом. Однако теперь по причине грядущих перемен в руководстве клуба красно-белые приостановили трансферный план.