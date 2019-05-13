Sport24: «Спартак» хотел арендовать Промеса, но из-за смены руководства пока отложил этот вопрос

Предлагаю вернуть Паредеса... в Спартак
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Севильи» Квинси Промесу.
По информации Sport24, москвичи рассматривали аренду голландца этим летом. Однако теперь по причине грядущих перемен в руководстве клуба красно-белые приостановили трансферный план.
- 27-летний футболист перешел в «Севилью» из «Спартака» в августе 2018 года за 20 миллионов евро. В московской команде хавбек провел четыре сезона.
- В текущей кампании Промес принял участие в 56-ти матчах «Севильи», забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
- Контракт полузащитника рассчитан до июня 2023 года.