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    Sport24: «Спартак» хотел арендовать Промеса, но из-за смены руководства пока отложил этот вопрос

    «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Севильи» Квинси Промесу.

    По информации Sport24, москвичи рассматривали аренду голландца этим летом. Однако теперь по причине грядущих перемен в руководстве клуба красно-белые приостановили трансферный план.

    • 27-летний футболист перешел в «Севилью» из «Спартака» в августе 2018 года за 20 миллионов евро. В московской команде хавбек провел четыре сезона.
    • В текущей кампании Промес принял участие в 56-ти матчах «Севильи», забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
    • Контракт полузащитника рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +434

      VVadic 6 минут назад

      Предлагаю вернуть Паредеса... в Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1428

      Рубинище 1 час назад

      Если у Антохи в Севильи не получается, пусть возвращается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +488

      Борат 1 час назад

      В рпл - звезда, а в Севилье - 3,14зда )))
      Вот такой уровень нашего чемпа))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14990

      VVM1964 1 час назад

      Возвращайся Антоха !!! А там глядишь и Карреру попробуют вернуть )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4346

      piligrim1986 1 час назад

      ну да, так бы до сборов арендовать, чтобы форму набрал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      B.G. 1 час назад

      Продать что бы завтра арендовать??!! ))))))))))))))))))))))))))))) мля, федун и ко, это же маразм!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4346

      piligrim1986 > B.G. 1 час назад

      а цска с думбия не так делал?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      B.G. > piligrim1986 1 час назад

      Это тоже тупо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14990

      VVM1964 > B.G. 1 час назад

      За хорошие деньги продали , причем по взаимному согласию - в чем проблема ? Ну не очень сложилось с Севильей , почему бы не попробовать вернуться ? И если всех все устроит - почему нет ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +4346

      piligrim1986 > B.G. 43 минуты назад

      это смотря как посмотреть))) игрок хороший, разве плохо поиметь за него бабосы, а потом еще и попользоваться им за треть цены например?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1155

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что-то я не понял.
      Вы думаете, что вернете Промеса и вы чемпионы?
      =))
      Пока у руля Федун, на шхонке вам сидеть.
      =)) уга-га-га

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3612

      Спартач80 > ухоженный крокодил 1 час назад

      задний привод,ты походу латентный Спартач,только у нас на ветках и трёшься=)))

      8
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      ...
      Рейтинг: +222

      Опускатель коняжек > Спартач80 52 минуты назад

      Он знатный спартаковский ОЧКОЛИЗ))) питерская голубая подстилка)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      MDAR > ухоженный крокодил 36 минут назад

      Какой же ты ДЕБИЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Приостановили трансферный ПЛАН.
      Взяли взяли паузу и гашика.
      =))

      -8
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