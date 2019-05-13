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    Фанаты «Ман Сити» бросали в Невилла бокалы с пивом и кричали ему «Вали отсюда» перед матчем с «Брайтоном»

    Болельщики «Манчестер Сити» оскорбили экс-защитника «Манчестер Юнайтед», ныне эксперта Sky Sports Гари Невилла накануне встречи заключительного 38-го тура АПЛ с «Брайтоном» (3:1).

    44-летний англичанин прилетел на игру, чтобы освещать для канала чемпионский [тогда еще в перспективе] матч. В аэропорту Брайтона «Амекс» ему пришлось пробираться сквозь толпу прибывших поддержать свою команду фанатов «Сити».

    Когда Невилл проходил мимо болельщиков, они дважды кинули в него бокалы с пивом. Также фанаты кричали ему: «Вали отсюда».

    Источник: Daily Mail

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    13.05.2019 15:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 14 мая 2019, 00:42

      Для англичан это норма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 мая 2019, 19:05

      идиоты

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 мая 2019, 18:53

      Ой... Радуйтесь 6-ому чемпионству, скоро ваша эра закончится, Пеп вряд ли будет долго с МС сидеть.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 мая 2019, 17:42

      Представляю Онопко или Жиркова, пробирающегося сквозь толпу фанатов спартака.... «Разрешите Вам помочь?», «Проходите пожалуйста», «Добро пожаловать» слышалось бы вокруг :))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 13 мая 2019, 16:13

      Эбанаты.

      4
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