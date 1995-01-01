L’Equipe: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Для Реала сумма небольшая, главное сезон провести удачно.
Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к переходу в «Реал».
По информации L’Equipe, мадридцы согласовали трансфер бельгийца с лондонским клубом и личный контракт с самим футболистом несколько недель назад.
О переходе хавбека будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» 29 мая сыграет против «Арсенала».
Приобретение 28-летнего игрока обойдется «Реалу» примерно в 100 миллионов евро.
- Азар выступает за «Челси» с 2012 года.
- В этом сезоне полузащитник провел за синих 51 матч, забил 19 голов и сделал 16 результативных передач.