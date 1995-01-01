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    L’Equipe: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

    Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к переходу в «Реал».

    По информации L’Equipe, мадридцы согласовали трансфер бельгийца с лондонским клубом и личный контракт с самим футболистом несколько недель назад.

    О переходе хавбека будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» 29 мая сыграет против «Арсенала».

    Приобретение 28-летнего игрока обойдется «Реалу» примерно в 100 миллионов евро.

    • Азар выступает за «Челси» с 2012 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел за синих 51 матч, забил 19 голов и сделал 16 результативных передач.

    Источник: L’Equipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28324

      portero 1 час назад

      Для Реала сумма небольшая, главное сезон провести удачно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +441

      VVadic 2 часа назад

      Забавно будет если Азар точно также запорет сезон как и Дыркуа. Ведь мог прийти бесплатно.

      2
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