L’Equipe: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к переходу в «Реал».

По информации L’Equipe, мадридцы согласовали трансфер бельгийца с лондонским клубом и личный контракт с самим футболистом несколько недель назад.

О переходе хавбека будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» 29 мая сыграет против «Арсенала».

Приобретение 28-летнего игрока обойдется «Реалу» примерно в 100 миллионов евро.