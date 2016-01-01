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    VAR обойдется клубам в 12 миллионов рублей в год

    На следующей неделе рабочая группа РПЛ по внедрению видеопомощника арбитра (VAR) проведет очередное совещание по этому вопросу.

    Ранее клубы оповестили, что использование VAR обойдется им примерно в 600 миллионов рублей на всех (37,5 миллиона для одного).

    Сейчас же сумму удалось уменьшить. Предполагается, что теперь она составит в районе 12 миллионов рублей для каждой команды.

    В этом сезоне видеопомощник арбитра применяется в полуфинальных матчах Кубка России. Также VAR будет использован в стыковых играх за право выступать в Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +177

      ААМ 55 минут назад

      Она стоит того

      0
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      Рейтинг: +77

      Alec7183 1 час назад

      Зато такой шляпы как с голом в ворота Урала от Оренбурга не будет.

      1
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      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 1 час назад

      Че то справедливость дорого стоит

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    • ...
      Рейтинг: +3589

      Агасфер 1 час назад

      Подумаешь:2,4 Гулиева в месяц...

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