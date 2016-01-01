VAR обойдется клубам в 12 миллионов рублей в год

На следующей неделе рабочая группа РПЛ по внедрению видеопомощника арбитра (VAR) проведет очередное совещание по этому вопросу.

Ранее клубы оповестили, что использование VAR обойдется им примерно в 600 миллионов рублей на всех (37,5 миллиона для одного).

Сейчас же сумму удалось уменьшить. Предполагается, что теперь она составит в районе 12 миллионов рублей для каждой команды.

В этом сезоне видеопомощник арбитра применяется в полуфинальных матчах Кубка России. Также VAR будет использован в стыковых играх за право выступать в Премьер-лиге.