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    «Спартак» установил антирекорд посещаемости этого сезона в матче с «Рубином»

    «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России принимал на своем поле «Рубин». Встреча проходила на «Открытие Арене» и закончилась вничью – 1:1.

    По официальным данным, игру посетили 20 тысяч 15 болельщиков. Это антирекорд для московского клуба в домашнем матче РПЛ сезона-2018/19.

    Стадион «Открытие Арена» 45 360 человек.

    • «Спартак» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от ЦСКА – четыре очка.
    • Ранее сообщалось, что в руководстве красно-белых произойдут изменения. Клуб уже покинули Наиль Измайлов и Сергей Родионов.

    Жиго: «Гонка за четвертое место окончена. Это упущенный сезон для «Спартака»

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    29.04.2019 23:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +253

      Spartak Piter 5 минут назад

      Уволили Карреру. Ромашка еще в теме. Игры нет. Результатов нет. И 20 тыщ на буднях. Это еще дохрена!

      0
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      Рейтинг: +597

      Пестрый 43 минуты назад

      Этого мало! Надо бы всем кому не безразлична судьба команды публично не заправлятся на лукойле и всех друзей и знакомых просить не делать этого! На самом деле нас много и лозунг ни рубля федуну должен стать нормой жизни!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Фанат Рубина 44 минуты назад

      Для Казань Арены это был бы аншлаг, так что все в принципе нормально, достойная посещаемость при плохой игре..
      вот было 5000 да понимаю а тут 20000 пффф

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +343

      Борат 54 минуты назад

      Шарфопад уже был в этом сезоне ?

      0
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