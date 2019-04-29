«Спартак» установил антирекорд посещаемости этого сезона в матче с «Рубином»

«Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России принимал на своем поле «Рубин». Встреча проходила на «Открытие Арене» и закончилась вничью – 1:1.

По официальным данным, игру посетили 20 тысяч 15 болельщиков. Это антирекорд для московского клуба в домашнем матче РПЛ сезона-2018/19.

Стадион «Открытие Арена» 45 360 человек.

«Спартак» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от ЦСКА – четыре очка.

Ранее сообщалось, что в руководстве красно-белых произойдут изменения. Клуб уже покинули Наиль Измайлов и Сергей Родионов.

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