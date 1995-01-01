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    Канделаки – об уходе Измайлова из «Спартака»: «Жалко. Это один из сильнейших менеджеров. Российский футбол стал беднее»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала грядущий уход из «Спартака» вице-президента Наиля Измайлова. Вместе с ним москвичей покинет спортивный директор Сергей Родионов.

    «Сегодня стало известно, что из «Спартака» уходит Наиль Измайлов — один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата.

    Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца», – написала женщина.

    • «Спартак» в РПЛ идет пятым.
    • Шансы на чемпионство утрачены.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки

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