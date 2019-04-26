Официально: Измайлов и Родионов уйдут из «Спартака», Кононов будет тренировать команду в следующем сезоне

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов уйдут из московского клуба. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. При этом уточняется, что главный тренер Олег Кононов продолжит тренировать команду.

«Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК «Спартак-Москва», на котором был принят ряд важных решений.

Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон. Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!» – говорится в сообщении клуба.