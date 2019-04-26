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    Официально: Измайлов и Родионов уйдут из «Спартака», Кононов будет тренировать команду в следующем сезоне

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов уйдут из московского клуба. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. При этом уточняется, что главный тренер Олег Кононов продолжит тренировать команду.

    «Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК «Спартак-Москва», на котором был принят ряд важных решений.

    Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

    При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон. Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

    К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!» – говорится в сообщении клуба.

    • Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Родионов – с 2011-го.
    • В этом сезоне красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии52
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      Рейтинг: +2638

      momwig_ 4 минуты назад

      Интересно, это хитрый ход такой - ушли сами, но оставили эту посредственность, а когда при нем, но без них заметно лучше не станет, их что, обратно позовут? Надеюсь, те, кто их сменят всё-таки доведут дело до конца...

      0
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      Рейтинг: +3347

      sochi-2013 10 минут назад

      Неужели Фудун у Гудвина не хватающего ... добыл?

      0
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      Рейтинг: +9972

      Супервайзер 26 минут назад


      Федун жидится. Понять можно: Спартак- не Зенит, деньги их с Алекперовым личные, а не общенародные на команду идут. Простить нельзя. Не можешь - не берись. Надо расписаться в собственном бессилии в период стагнации и деградации экономики и помахать всем ручкой.

      1
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      Рейтинг: +4208

      батог > Супервайзер 10 минут назад

      Я тут как то предложил Аликперову продать Спартак Усманову, не похоже что читали, но похоже на подготовку к продаже.

      0
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      Рейтинг: +656

      MDAR 30 минут назад

      А теперь главное, чтобы будущие руководители во главе с федуном не лезли в работу тренера. И давали ему принимать решение по составу. Кононов не дурак и видит кто может, а кто нет.

      1
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      Рейтинг: +544

      Alex Flash 33 минуты назад

      Без эмоций и вбучек даже Реал хондрит.а тут хлыст ,как пряник необходим.

      1
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      Рейтинг: +1728

      Nerlinger 36 минут назад

      Спартак - Ггамно !!!

      -1
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      Рейтинг: +4148

      piligrim1986 40 минут назад

      гоняет федун говно по трубам

      0
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      Рейтинг: +14

      deniscom2017 40 минут назад

      Не могу понять про что написан этот пост

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      Рейтинг: +9

      S.K.V. 50 минут назад

      Надо было и Кононова убирать.

      1
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      Рейтинг: +3350

      ivany4 1 час назад

      Федун расписался в собственном бессилии.
      Грамотно стелит соломку к юбилею. Денег нет, Кононов не справился, молодые игроки себя не оправдали, - а посему все будет скромно.) Но вместе с болельщиками - мы сможем добиться успеха!))

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