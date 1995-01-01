Геркус – о возможной работе в «Спартаке»: «Это исключено»

я конечно не болельщик Локо, но он запомнился для меня только экономией денег и руганью с Семиным, который, кто бы что не говорил, отличный тренер...
Так и с чего бы его стали приглашать то?)
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что ему неинтересен вариант с работой в руководстве московского «Спартака».
«Если бы мне предложили возглавить «Спартак», я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция «Спартака» не для меня. Спасибо за предложение, я был бы очень благодарен ему, если бы оно было. Но вынужден был бы отказаться», – сказал Геркус.
- Сегодня «Спартак» объявил об уходе с занимаемых постов по окончании сезона вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
- 46-летний Геркус работал в «Локомотиве» с августа 2016-го по декабрь 2018-го года.