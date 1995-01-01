Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Геркус – о возможной работе в «Спартаке»: «Это исключено»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что ему неинтересен вариант с работой в руководстве московского «Спартака».

    «Если бы мне предложили возглавить «Спартак», я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция «Спартака» не для меня. Спасибо за предложение, я был бы очень благодарен ему, если бы оно было. Но вынужден был бы отказаться», – сказал Геркус.

    • Сегодня «Спартак» объявил об уходе с занимаемых постов по окончании сезона вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
    • 46-летний Геркус работал в «Локомотиве» с августа 2016-го по декабрь 2018-го года.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2007

      Кинстифа 1 час назад

      я конечно не болельщик Локо, но он запомнился для меня только экономией денег и руганью с Семиным, который, кто бы что не говорил, отличный тренер...
      Так и с чего бы его стали приглашать то?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      OBOLEV > Кинстифа 1 час назад

      поэтому и говорит ) Так бы промолчал. Безработные невыеживаются)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68047
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru