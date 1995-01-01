Геркус – о возможной работе в «Спартаке»: «Это исключено»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что ему неинтересен вариант с работой в руководстве московского «Спартака».

«Если бы мне предложили возглавить «Спартак», я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция «Спартака» не для меня. Спасибо за предложение, я был бы очень благодарен ему, если бы оно было. Но вынужден был бы отказаться», – сказал Геркус.