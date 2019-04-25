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    Мирзов: «После победы над «Спартаком» губернатор зашел в раздевалку. Надеюсь на тройные премиальные»

    Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов оценил результат игры 25 тура РПЛ против «Спартака» (3:0). Туляки находятся в очке от зоны Лиги Европы.

    «Губернатор заходил в раздевалку, надеюсь, будут тройные премиальные.

    Мы сыграли в свою игру, на состав соперника не смотрели. У нас хорошо получалось выбегать в контратаки, оказывали давление.

    Что касается Лиги Европы – мы сейчас об этом не думаем. Думаем только о том, как выиграть в следующем матче с «Оренбургом», – сказал Мирзов.

    • Мирзов забил третий гол в матче.
    • Игрок в текущем сезоне РПЛ провел 22 матча, забил пять голов, сделал результативный пас.
    • В первом круге «Арсенал» также добыл победу над «Спартаком».

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    Источник: Sport24

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