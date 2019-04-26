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  • Мирзов: «После победы над «Спартаком» губернатор зашел в раздевалку. Надеюсь на тройные премиальные»

Мирзов: «После победы над «Спартаком» губернатор зашел в раздевалку. Надеюсь на тройные премиальные»

26 апреля 2019, 01:36
7

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов оценил результат игры 25 тура РПЛ против «Спартака» (3:0). Туляки находятся в очке от зоны Лиги Европы.

«Губернатор заходил в раздевалку, надеюсь, будут тройные премиальные.

Мы сыграли в свою игру, на состав соперника не смотрели. У нас хорошо получалось выбегать в контратаки, оказывали давление.

Что касается Лиги Европы – мы сейчас об этом не думаем. Думаем только о том, как выиграть в следующем матче с «Оренбургом», – сказал Мирзов.

  • Мирзов забил третий гол в матче.
  • Игрок в текущем сезоне РПЛ провел 22 матча, забил пять голов, сделал результативный пас.
  • В первом круге «Арсенал» также добыл победу над «Спартаком».

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (7)
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Бухбух
1556240109
Губернатор - Мирзову: "За победу над таким Спартаком премиальные не полагаются".
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PNZ1985
1556256611
вечно чурки на бабло смотрят
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Ашет Арбузян
1556260452
Мирзова в сборную
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prezent2017
1556261704
Заслужили.
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general.lizyukov
1556270966
Чего ж не пятикратные? Сколько прописано - столько и получите. А , не дай ТНБ, в кубки попадете и там выиграете у - о, ужас! - у Арсенала Лондонского - 100-кратные затребуете?
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латунный сепаратист
1556271027
а змс не обещал дать
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shinnik
1556271388
Это губернатор Ленинградской области? Так Тосно уже нет...)
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