Мирзов: «После победы над «Спартаком» губернатор зашел в раздевалку. Надеюсь на тройные премиальные»

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов оценил результат игры 25 тура РПЛ против «Спартака» (3:0). Туляки находятся в очке от зоны Лиги Европы.

«Губернатор заходил в раздевалку, надеюсь, будут тройные премиальные.

Мы сыграли в свою игру, на состав соперника не смотрели. У нас хорошо получалось выбегать в контратаки, оказывали давление.

Что касается Лиги Европы – мы сейчас об этом не думаем. Думаем только о том, как выиграть в следующем матче с «Оренбургом», – сказал Мирзов.

Мирзов забил третий гол в матче.

Игрок в текущем сезоне РПЛ провел 22 матча, забил пять голов, сделал результативный пас.

В первом круге «Арсенал» также добыл победу над «Спартаком».

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