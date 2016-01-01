РПЛ. «Спартак» разгромно и всухую проиграл «Арсеналу» и остался на пятом месте

Завершился матч 25 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком». Крупная победа досталась тулякам, которые забили три мяча в первом тайме.

Москвичи остались в таблице пятыми. «Арсенал» поднялся на шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кангва, 6; 2:0 – Ткачев, 24; 3:0 – Мирзов, 37 (с пенальти).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачeв (Берхамов, 90+2), Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90+2), Кангва (Хагуш, 46).

«Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Фернандо (Глушенков, 75), Зе Луиш.

Предупреждения: Горбатенко, 22; Костадинов, 60 – нет.

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