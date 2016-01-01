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    РПЛ. «Спартак» разгромно и всухую проиграл «Арсеналу» и остался на пятом месте

    Завершился матч 25 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком». Крупная победа досталась тулякам, которые забили три мяча в первом тайме.

    Москвичи остались в таблице пятыми. «Арсенал» поднялся на шестое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кангва, 6; 2:0 – Ткачев, 24; 3:0 – Мирзов, 37 (с пенальти).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачeв (Берхамов, 90+2), Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90+2), Кангва (Хагуш, 46).

    «Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Фернандо (Глушенков, 75), Зе Луиш.

    Предупреждения: Горбатенко, 22; Костадинов, 60 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии90
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      Рейтинг: +4331

      prezent2017 1 минуту назад

      Пока остался на пятом месте, а если Рубин Бердыева наподдает?

      0
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      Рейтинг: +5125

      KLIM777 3 минуты назад

      что-то в команде опять не ладное...или продолжение старой истории...

      если Федун не выкинет глушака и еще несколько старичков, будет повторение такого сезона.

      1
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      Рейтинг: +395

      Ковастер 3 минуты назад

      Болельщикам Спартака нужно по меньше лезть своим носом в командную кухню, тогда и в команде будет порядок. Ежедневные междоусобицы различных группировок - это и есть результат лихорадки. Команде нужен спокойный ритм для подготовки, а когда через день, -на каждую неделю по два-три раза, то банеры по трибунам. то плакаты по Москве, и это всё с нецензурной грязью в адрес игроков и руководства, то и результат будет косорогим.

      0
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      Рейтинг: +2217

      Сармат Ростов 4 минуты назад

      Стыдно...
      А Туляков - с победой!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1809

      aaaaahhhh 7 минут назад

      ... А что по этому поводу скажет господин Федун?:))))

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      Рейтинг: +86

      Трибун 7 минут назад

      Спартаку сочувствую...Арсенал с уверенной победой-так держать!

      0
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      Рейтинг: +871

      Валерий1965 8 минут назад

      Болею за Зенит. Спартак всегда не любил, но уважал.... Болельщики спартачи - терпения и надежды.....

      2
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      Рейтинг: +1284

      Рубинище 9 минут назад

      Днищенское дно, в ЛЧ они хотят.. По игре Спартаку и в ЛЕ делать нечего.. Пряники с победой-красавцы

      2
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      Рейтинг: +801

      kazak161 9 минут назад

      Не думаю что поражение Спартака позор,просто Арсенал на голову выше был по желанию выиграть и доказать Кононову что не деньги делают человека человеком и предательство клуба ох как аукнется,так происходит сейчас и с Бердыевым!

      0
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      Рейтинг: +3290

      APchelov 10 минут назад

      Не. Федунят в Европу пускать нельзя

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