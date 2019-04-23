Быстров: «В низших лигах платят мало. 20 тысяч рублей – это еще хорошо»

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о зарплатах в российском футболе.

– Многие считают, что россиянам платят больше, чем они заслуживают.

– Каким россиянам? Это даже не сто человек. В каждом клубе максимум трое получают большие деньги.

Но для такой страны это мизерный процент. Вы берите глобально. Давайте посчитаем всех футболистов, и тогда узнаем, сколько они получают. Почему вы всегда говорите о Кокорине и Мамаеве? Это люди, которые прошли свой путь, честно подписали контракт.

Есть рынок, поэтому они получают большие деньги. А возьмите тех, кто внизу.

– А там сколько платят?

– А вы не знаете? Я тоже не знаю. Но мало. Вы съездите в ПФЛ, в зону «Юг», «Запад» или «Восток». Там зарплата 20 тысяч рублей, и это еще хорошо.

Тысяч по 50 получают те, у кого есть агент и приятельские отношения с начальством. Человека три на команду. А журналисты продолжают считать деньги футболистов… Да, встречаются большие зарплаты.

Но у нас и ведущие хирурги в Москве много получают. А где-то на периферии хирурги получают столько же? Хотя, они делают ту же работу, спасают людей.