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    Избитый болельщик «Спартака» не будет жаловаться в полицию

    Болельщик «Спартака» Илья, который был избит на трибуне стадиона «Открытие Арена» во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), сообщил, что не будет подавать заявление в полицию.

    Фаната избили другие болельщики красно-белых. Причина – шарф с оскорблениями в адрес Дениса Глушакова.

    «Я не из тех, кто в полицию побежит жаловаться. Это не потому, что я был не прав, просто я не из тех людей. Я думаю, что зачинщики драки сами выйдут на связь. Я почему начал отписываться и рассказывать об этом: меня задела клевета обо мне – якобы я кому-то что-то сказал, якобы я был пьяный. На матче с «Зенитом» я поднимал шарф, но не заряжал ничего. В данной ситуации было то же самое. Это мое мнение, мой протест.

    Кроме того, мой характер и моя работа не позволяют мне ни первым лезть в драку, ни идти потом жаловаться в полицию», – сказал Илья.

    • Сообщалось, что болельщик получил сотрясение мозга.
    • Глушаков провел в дерби 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.

    Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +463

      Юрэс 26 минут назад

      ЕВРОПЕЕДЫ НЕ НЫТИКИ!!!

      0
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      Рейтинг: +463

      Юрэс 28 минут назад

      А был бы нигером или монголом то ЗАЙВИЛ БЫ!!!!!!

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      Рейтинг: +11

      Spartak-anusrwanyi 1 час назад

      Глушаков провел в дерби 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.


      Что-за бред?
      Какие 62 минуты?
      Мясные пропустили на 46
      И этот пи-до-рок был на поле

      1
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      Рейтинг: +2490

      Freyk > Spartak-anusrwanyi 56 минут назад

      Так написано, что без него не пропустили, а не с ним.

      0
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      Рейтинг: +2729

      Агасфер 1 час назад

      Какая-такая у него работа серьёзная,у этого клоуна с "личным протестом"???

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      Рейтинг: +1248

      InterMilLano1908 1 час назад

      Я тоже не уважаю тех кто в полиции заявление пишет

      0
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      Рейтинг: +2729

      Агасфер > InterMilLano1908 1 час назад

      Побежишь,когда припрёт,херой!!!Нашёл чем похваляться!Для именно таких и законы-вода.Кодлу соберёшь,для "мсти"???

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