Избитый болельщик «Спартака» не будет жаловаться в полицию

Болельщик «Спартака» Илья, который был избит на трибуне стадиона «Открытие Арена» во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), сообщил, что не будет подавать заявление в полицию.

Фаната избили другие болельщики красно-белых. Причина – шарф с оскорблениями в адрес Дениса Глушакова.

«Я не из тех, кто в полицию побежит жаловаться. Это не потому, что я был не прав, просто я не из тех людей. Я думаю, что зачинщики драки сами выйдут на связь. Я почему начал отписываться и рассказывать об этом: меня задела клевета обо мне – якобы я кому-то что-то сказал, якобы я был пьяный. На матче с «Зенитом» я поднимал шарф, но не заряжал ничего. В данной ситуации было то же самое. Это мое мнение, мой протест.

Кроме того, мой характер и моя работа не позволяют мне ни первым лезть в драку, ни идти потом жаловаться в полицию», – сказал Илья.

Сообщалось, что болельщик получил сотрясение мозга.

Глушаков провел в дерби 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.

Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания