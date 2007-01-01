Фанат в драке на «Открытие Арене» получил сотрясение мозга

Ранее сообщалось, что во время матча 22 тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (0:2) на трибуне «Открытие Арены» случилась драка из-за протестного шарфа в адрес Дениса Глушакова. Друг пострадавшего Александр Гуминский рассказал о его состоянии.

«Моего друга зовут Илья, и ситуация с ним сейчас очень осложняется. Месяц назад, после игры с «Зенитом», он попал в аварию, его также увозила скорая. Тогда он получил серьeзную травму, поэтому на дерби он шeл уже с ней. Сегодня эта травма была усугублена болельщиками, которые являются сторонниками Дениса Глушакова. Илья сейчас отлeживается, но завтра ему нужно быть на работе. Он не знает, как ему быть: его рвeт, перед глазами всe постоянно плывeт, на его теле огромное количество гематом и ушибов.

Есть ли у него сотрясение мозга? Да. Там всe сразу и комплексно. Сломан ли нос? Это он сломал нос своему нападавшему. Друга уже выпустили из больницы, сейчас он на квартире у своей знакомой, которая его приютила. Состояние у него плохое», – сообщил Гуминский.

Надпись на упомянутом шарфе – «Мразь ты. Жало запилишь».

Есть информация, что мужчина с шарфом провоцировал окружавших его болельщиков.

Глушаков в дерби провел 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.

Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания