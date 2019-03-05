Министр Колобков подтвердил, что в России может пройти Суперкубок Южной Америки-2020

Ранее сообщалось, что в России может пройти Суперкубок Южной Америки-2020. Министр спорта Павел Колобков подтвердил: переговоры ведутся.

«Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. В настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно», – сказал политик.