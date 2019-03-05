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    Министр Колобков подтвердил, что в России может пройти Суперкубок Южной Америки-2020

    Ранее сообщалось, что в России может пройти Суперкубок Южной Америки-2020. Министр спорта Павел Колобков подтвердил: переговоры ведутся.

    «Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. В настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно», – сказал политик.

    • С 2020 года турнир будет проводиться в новом формате: в нем будут участвовать финалисты Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.
    • Планируется, что матчи пройдут на стадионах чемпионата мира-2018.
    • Турнир существует с 1988 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.03.2019 21:58
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 7 марта 2019, 08:40

      Он нам накой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:56

      Большого интереса к этому турниру у нас не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2019, 08:37

      А кому в России это нужно и зачем? Деньжат хотите срубить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 6 марта 2019, 08:20

      Да не нужен он..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 6 марта 2019, 01:55

      "Обстановка в Южной Америке накалена до предела и поэтому суперкубок нужно проводить в более прохладной стране, и к тому же у нас демографический кризис" - заключил министр колобков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 марта 2019, 00:41

      Это ведь будет матч наравне с Бока Хуниорс - Ривер Плейт, который недавно проходил? Болельщики у них весьма агрессивные и даже не бояться напасть на автобус с фанатами. Нет уж, нам такого не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 5 марта 2019, 23:49

      Министр каких ещё колобков?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Черкизовский Кот 6 марта 2019, 00:24

      Министр лобков и Ко...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Черкизовский Кот 6 марта 2019, 02:58

      Министр К.О. Лобков:)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 марта 2019, 23:11

      А зачем???Вы еще кубок африки проведите,олени!!!

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2019, 22:47

      А наши поедут рубиться на Маракану

      0
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