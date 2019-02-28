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    «Мутко против»: Суперкубок Южной Америки-2020 может пройти в России

    Министерство спорта РФ ведет диалог с руководством КОМНЕБОЛ по поводу возможности проведении в России в 2020 году Суперкубка Южной Америки, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    С 2020 года этот турнир будет проводиться в новом формате: в нем будут участвовать финалисты Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Планируется, что матчи могут пройти на стадионах чемпионата мира-2018.

    В настоящее время письмо КОМНЕБОЛ находится в департаменте государственной политики и международного сотрудничества Минспорта. В ближайшее время его рассмотрит РФС.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    28.02.2019 16:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2019, 03:21

      России эти игры не нужны, да и южноамериканцам тоже.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 28 февраля 2019, 18:04

      Сомнительная затея принимать этот турнир.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > o33uk 28 февраля 2019, 18:12

      РФС только бабло прельщает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 28 февраля 2019, 17:03

      Понравилось южноамериканцам у нас?) Хотя сомневаюсь, что они сильно большим количеством прилетят, как это сделали на ЧМ.

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