«Мутко против»: Суперкубок Южной Америки-2020 может пройти в России

Министерство спорта РФ ведет диалог с руководством КОМНЕБОЛ по поводу возможности проведении в России в 2020 году Суперкубка Южной Америки, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

С 2020 года этот турнир будет проводиться в новом формате: в нем будут участвовать финалисты Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Планируется, что матчи могут пройти на стадионах чемпионата мира-2018.

В настоящее время письмо КОМНЕБОЛ находится в департаменте государственной политики и международного сотрудничества Минспорта. В ближайшее время его рассмотрит РФС.