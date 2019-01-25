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    The Times: у пилота не было лицензии для полета с Салой

    Британское издание The Times располагает сведениями о квалификации пилота, выполнявшего рейс из Нанта в Кардифф с футболистом Эмилиано Салой. У летчика не было лицензии для осуществления коммерческой перевозки.

    Ранее российский летчик-эксперт на основании имеющейся информации выразил мнение, что полет закончился приводнением воздушного судна.

    • Футболисту 28 лет.
    • Сала забил в сезоне Лиги 1 12 голов – больше всех в «Нанте».
    • За «Нант» игрок выступал с 2015 года, провел более 100 матчей в чемпионате Франции.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: The Times

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    25.01.2019 10:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 25 января 2019, 20:05

      Странно все это как то . Кардиф делает самый дорогой трансфер в истории , и не покупает билет футболисту на обычный рейс , а высылает старый еле живой самолёт со старым пилотом да ещё и без лицензии . Клуб никаких комментарий не даёт , не отправляет проф спасателей на поиски , а ищет какая то полиция ( если вообще ищет )а ведь клуб очень много потратил и вряд ли бы захотел так легко потерять деньги .Да и бывший клуб ничего не делает , бабки получили и все ваши проблемы . Странно это все , явно купили жизнь парня , а списать все на несчастный случай .

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 15:04

      Печальная история.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 января 2019, 11:01

      ищут крайнего или причину.... а парня жаль...

      4
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 25 января 2019, 10:37

      Сколько можно обмусоливать. По факту что-то будет или нет?

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Woodbreak 25 января 2019, 12:33

      Ничего не будет, его не найдут

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > BlackMurder 25 января 2019, 12:45

      Зря ты так.Рано такие слова говорить

      2
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 13:09

      Да харош в облаках витать, верить конечно надо, но и из реальности не стоит выпадать

      2
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