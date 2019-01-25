The Times: у пилота не было лицензии для полета с Салой

Странно все это как то . Кардиф делает самый дорогой трансфер в истории , и не покупает билет футболисту на обычный рейс , а высылает старый еле живой самолёт со старым пилотом да ещё и без лицензии . Клуб никаких комментарий не даёт , не отправляет проф спасателей на поиски , а ищет какая то полиция ( если вообще ищет )а ведь клуб очень много потратил и вряд ли бы захотел так легко потерять деньги .Да и бывший клуб ничего не делает , бабки получили и все ваши проблемы . Странно это все , явно купили жизнь парня , а списать все на несчастный случай .
Британское издание The Times располагает сведениями о квалификации пилота, выполнявшего рейс из Нанта в Кардифф с футболистом Эмилиано Салой. У летчика не было лицензии для осуществления коммерческой перевозки.
Ранее российский летчик-эксперт на основании имеющейся информации выразил мнение, что полет закончился приводнением воздушного судна.
- Футболисту 28 лет.
- Сала забил в сезоне Лиги 1 12 голов – больше всех в «Нанте».
- За «Нант» игрок выступал с 2015 года, провел более 100 матчей в чемпионате Франции.
Салу так и не нашли. Каким мы его запомним