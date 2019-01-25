The Times: у пилота не было лицензии для полета с Салой

Британское издание The Times располагает сведениями о квалификации пилота, выполнявшего рейс из Нанта в Кардифф с футболистом Эмилиано Салой. У летчика не было лицензии для осуществления коммерческой перевозки.

Ранее российский летчик-эксперт на основании имеющейся информации выразил мнение, что полет закончился приводнением воздушного судна.

Футболисту 28 лет.

Сала забил в сезоне Лиги 1 12 голов – больше всех в «Нанте».

За «Нант» игрок выступал с 2015 года, провел более 100 матчей в чемпионате Франции.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним