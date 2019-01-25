Летчик-эксперт: «Скорее всего, самолет Салы приводнился и утонул»

Летчик-эксперт, практикующий командир пассажирского воздушного судна большой вместимости Андрей Литвинов на основании имеющихся у него сведений дал оценку ситуации с исчезновением борта с футболистом Эмилиано Салой.

«Раз пилот запросил посадку, значит, продолжать полет дальше он не мог. Очевидно, что это случилось не при взлете или посадке, а уже после набора высоты, во время горизонтального полета. Причин может быть несколько: во-первых, отказ двигателя. В такой ситуации одномоторный самолет может начать планировать и сесть, например, на воду или на один из островов в проливе.

Другой вопрос – насколько мягкой оказалась эта посадка. Приводнение – это очень экстремальный маневр, естественно, ничего хорошего в этом нет. Но все всегда зависит от конкретных погодных условий и мастерства пилота.

Еще один вариант – пожар на борту. В версию с обледенением я не верю. 1500 метров – ну какое там обледенение? Это небольшая высота, к тому же, у пилота – если он понимает, что есть такая опасность, – всегда имеется возможность опуститься еще ниже. Эти самолеты вообще могут лететь над водой на бреющем полете, в 50 метрах. В облака они, как правило, не влетают.

Раз его так долго ищут, значит, скорее всего, это приводнение, после которого самолет утонул, и его теперь не могут обнаружить. А выплыли люди или нет, невозможно сказать точно», – сказал Литвинов.

Футболисту 28 лет.

Сала забил в сезоне Лиги 1 12 голов – больше всех в «Нанте».

За «Нант» игрок выступал с 2015 года, провел более 100 матчей в чемпионате Франции.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним