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    Летчик-эксперт: «Скорее всего, самолет Салы приводнился и утонул»

    Летчик-эксперт, практикующий командир пассажирского воздушного судна большой вместимости Андрей Литвинов на основании имеющихся у него сведений дал оценку ситуации с исчезновением борта с футболистом Эмилиано Салой.

    «Раз пилот запросил посадку, значит, продолжать полет дальше он не мог. Очевидно, что это случилось не при взлете или посадке, а уже после набора высоты, во время горизонтального полета. Причин может быть несколько: во-первых, отказ двигателя. В такой ситуации одномоторный самолет может начать планировать и сесть, например, на воду или на один из островов в проливе.

    Другой вопрос – насколько мягкой оказалась эта посадка. Приводнение – это очень экстремальный маневр, естественно, ничего хорошего в этом нет. Но все всегда зависит от конкретных погодных условий и мастерства пилота.

    Еще один вариант – пожар на борту. В версию с обледенением я не верю. 1500 метров – ну какое там обледенение? Это небольшая высота, к тому же, у пилота – если он понимает, что есть такая опасность, – всегда имеется возможность опуститься еще ниже. Эти самолеты вообще могут лететь над водой на бреющем полете, в 50 метрах. В облака они, как правило, не влетают.

    Раз его так долго ищут, значит, скорее всего, это приводнение, после которого самолет утонул, и его теперь не могут обнаружить. А выплыли люди или нет, невозможно сказать точно», – сказал Литвинов.

    • Футболисту 28 лет.
    • Сала забил в сезоне Лиги 1 12 голов – больше всех в «Нанте».
    • За «Нант» игрок выступал с 2015 года, провел более 100 матчей в чемпионате Франции.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 14:28

      Да кто знает что там случилось? Может что с пилотом?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2019, 12:22

      разбился об воду скорее всего, если по словам самолет почти стал разваливаться еще в воздухе

      3
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > серега кашин 26 января 2019, 02:00

      Самолет не может просто развалиться в воздухе.

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