Семин: «Мы посмотрели много ребят во втором тайме. Есть информация, как с ними работать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат встречи с «Зенитом» на Кубке «Матч Премьер» – 3:1.

– Два разных тайма. Первый был более качественный и комбинационный, а второй мы сыграли от обороны и хорошо провели одну контратаку, в которой Миронов забил прекрасный гол. Посмотрели много молодых ребят во втором тайме, есть определенная информация, как дальше работать и с кем.

– Кто-то из игроков молодежного состава зарекомендовал сегодня себя особым образом?

– Наверное, пара Миронов-Тугарев, которая гол забила.

– К следующему матчу будет готовиться уже поднимая соревновательный «градус»?

– Нет, они футболисты сами его поднимут. Сегодня был соревновательный градус? Был. Это всегда принципиальность, футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться.