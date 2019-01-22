Семин: «Мы посмотрели много ребят во втором тайме. Есть информация, как с ними работать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат встречи с «Зенитом» на Кубке «Матч Премьер» – 3:1.
– Два разных тайма. Первый был более качественный и комбинационный, а второй мы сыграли от обороны и хорошо провели одну контратаку, в которой Миронов забил прекрасный гол. Посмотрели много молодых ребят во втором тайме, есть определенная информация, как дальше работать и с кем.
– Кто-то из игроков молодежного состава зарекомендовал сегодня себя особым образом?
– Наверное, пара Миронов-Тугарев, которая гол забила.
– К следующему матчу будет готовиться уже поднимая соревновательный «градус»?
– Нет, они футболисты сами его поднимут. Сегодня был соревновательный градус? Был. Это всегда принципиальность, футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться.