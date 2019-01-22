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    Семин: «Мы посмотрели много ребят во втором тайме. Есть информация, как с ними работать»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат встречи с «Зенитом» на Кубке «Матч Премьер» – 3:1.

    – Два разных тайма. Первый был более качественный и комбинационный, а второй мы сыграли от обороны и хорошо провели одну контратаку, в которой Миронов забил прекрасный гол. Посмотрели много молодых ребят во втором тайме, есть определенная информация, как дальше работать и с кем.

    – Кто-то из игроков молодежного состава зарекомендовал сегодня себя особым образом?

    – Наверное, пара Миронов-Тугарев, которая гол забила.

    – К следующему матчу будет готовиться уже поднимая соревновательный «градус»?

    – Нет, они футболисты сами его поднимут. Сегодня был соревновательный градус? Был. Это всегда принципиальность, футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться.

    Источник: Бомбардир

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    22.01.2019 23:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2019, 10:52

      Ну если молодые ребята так в каждой игре будут стараться и забивать по мячу,то команда весной приобретет атакующую агрессивность,которую ей осенью так не хватало- Палычу успехов!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 09:42

      Только бы не зазвездились ,такое у молодых бывает.

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 23 января 2019, 01:24

      Верим в Палыча!

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