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  • Семин: «Мы посмотрели много ребят во втором тайме. Есть информация, как с ними работать»

Семин: «Мы посмотрели много ребят во втором тайме. Есть информация, как с ними работать»

22 января 2019, 23:10
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат встречи с «Зенитом» на Кубке «Матч Премьер» – 3:1.

– Два разных тайма. Первый был более качественный и комбинационный, а второй мы сыграли от обороны и хорошо провели одну контратаку, в которой Миронов забил прекрасный гол. Посмотрели много молодых ребят во втором тайме, есть определенная информация, как дальше работать и с кем.

– Кто-то из игроков молодежного состава зарекомендовал сегодня себя особым образом?

– Наверное, пара Миронов-Тугарев, которая гол забила.

– К следующему матчу будет готовиться уже поднимая соревновательный «градус»?

– Нет, они футболисты сами его поднимут. Сегодня был соревновательный градус? Был. Это всегда принципиальность, футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться.

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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VVadic
1548195894
Верим в Палыча!
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zigbert
1548225761
Только бы не зазвездились ,такое у молодых бывает.
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nemolod
1548229969
Ну если молодые ребята так в каждой игре будут стараться и забивать по мячу,то команда весной приобретет атакующую агрессивность,которую ей осенью так не хватало- Палычу успехов!
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