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    Кубок Испании. «Севилья» обыграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала

    Первый матч стадии 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик»«Севилья» закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

    В составе гостей забили Микель Сан Хосе, Андре Силва и Виссам Бен-Йеддер. За басков – Нолито.

    Ответная игра состоится 16-го января.

    В параллельной встрече «Бетис» – «Реал Сосьедад» (0:0) – перерыв. В 23:30 по московскому времени «Барселона» сыграет на выезде с «Леванте». За событиями матча можно будет следить здесь.

    Испания. Кубок. 1/8 финала. Первый матч

    Атлетик – Севилья – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нолито, 6; 1:1 – Сан Хосе, 49; 1:2 – Силва, 53; 1:3 – Бен-Йеддер, 77.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

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    10.01.2019 23:24
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