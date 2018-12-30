Кубок Испании. «Севилья» обыграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала

Первый матч стадии 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Севилья» закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе гостей забили Микель Сан Хосе, Андре Силва и Виссам Бен-Йеддер. За басков – Нолито.

Ответная игра состоится 16-го января.

В параллельной встрече «Бетис» – «Реал Сосьедад» (0:0) – перерыв. В 23:30 по московскому времени «Барселона» сыграет на выезде с «Леванте». За событиями матча можно будет следить здесь.

Испания. Кубок. 1/8 финала. Первый матч

Атлетик – Севилья – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Нолито, 6; 1:1 – Сан Хосе, 49; 1:2 – Силва, 53; 1:3 – Бен-Йеддер, 77.

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