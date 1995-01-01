Главные новости дня. «Спартак» и «Барселона» нацелились на игрока «Алавеса», вокруг сборной Англии намечается скандал с наркотиками

«Зенит» рассматривает вариант покупки игрока «Фейеноорда».
ЦСКА не будет приобретать футболиста «Брюгге» из-за его цены.
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» поборются с «Барселоной» за игрока «Алавеса».
«Оренбург» может пополниться игроком «Спартака».
Новосельцев близок к переходу в «Ростов».
В шорт-листе «Барселоны» на смену Вальверде есть Хави и Анри.
«Челси» передумал покупать Игуаина.
Балотелли сменит «Ниццу» на «Марсель».
Игрока сборной Англии подозревают в употреблении кокаина.
«Ливерпуль» продал Соланке в «Борнмут».