Главные новости дня. «Спартак» и «Барселона» нацелились на игрока «Алавеса», вокруг сборной Англии намечается скандал с наркотиками

«Зенит» рассматривает вариант покупки игрока «Фейеноорда».

ЦСКА не будет приобретать футболиста «Брюгге» из-за его цены.

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» поборются с «Барселоной» за игрока «Алавеса».

«Оренбург» может пополниться игроком «Спартака».

Новосельцев близок к переходу в «Ростов».

В шорт-листе «Барселоны» на смену Вальверде есть Хави и Анри.

«Челси» передумал покупать Игуаина.

Балотелли сменит «Ниццу» на «Марсель».

Игрока сборной Англии подозревают в употреблении кокаина.

«Ливерпуль» продал Соланке в «Борнмут».