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    «Челси» отказался от покупки Игуаина

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не перейдет в зимнее трансферное окно в «Челси».

    Лондонский клуб отказался от приобретения 31-летнего аргентинца. Руководство синих не захотело вести переговоры о трансфере форварда сразу с двумя командами, посчитав процедуру чересчур затруднительной.

    Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».

    • «Милан» арендовал Игуаина на один сезон за 18 миллионов евро. У клуба есть право выкупа игрока за 36 миллионов.
    • В этом сезоне нападающий провел 20 матчей, в которых забил восемь голов.

    Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»

    Источник: Goal.com

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