«Челси» отказался от покупки Игуаина

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не перейдет в зимнее трансферное окно в «Челси».

Лондонский клуб отказался от приобретения 31-летнего аргентинца. Руководство синих не захотело вести переговоры о трансфере форварда сразу с двумя командами, посчитав процедуру чересчур затруднительной.

Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».

«Милан» арендовал Игуаина на один сезон за 18 миллионов евро. У клуба есть право выкупа игрока за 36 миллионов.

В этом сезоне нападающий провел 20 матчей, в которых забил восемь голов.

Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»