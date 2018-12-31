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    Венгер, Хави, Анри. Стал известен шорт-лист «Барселоны» на замену Вальверде

    «Барселона» составила список кандидатов на пост главного тренера команды.

    Нынешний тренер каталонцев Эрнесто Вальверде ранее заявил, что может уйти из клуба по окончании сезона.

    В шорт-лист «Барселоны» попали: Тьерри Анри, Арсен Венгер, Лоран Блан, Роберто Мартинес, Хави, Йорди Кройф, Рональд Куман, Франк де Бур и Энрике Сетьен.

    • Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года.
    • Под его руководством команда лидирует в Примере.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1085

      gor77 18 минут назад

      Забыл!
      Бомбардир.(((((((((((((((((((
      Лучше бы написали, точнее что-нибудь скопировали, действительно новость - О. И. Романцеву - 65 лет!!!!
      Я болельщик другой команды, но мои поздравления игроку и ТРЕНЕРУ!!!

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      Рейтинг: +3176

      vladik12 24 минуты назад

      Дайте работу дедушке Венгеру.

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      Рейтинг: +1085

      gor77 25 минут назад

      Бомбардир!((((((((((((((((((((
      Этот "список" составили в редакции "Marca", а не "Барселона". Там же написано, что кто-то без работы, у кого-то контракт. Вот и решили - кто может быть тренером после Вальверде. И всё!
      Ну, хоть такая "новость"!))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +750

      Бухбух 1 час назад

      Список какой-то бредовый. Как-будто это не Барса, а клуб из низов таблицы.

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