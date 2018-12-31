Венгер, Хави, Анри. Стал известен шорт-лист «Барселоны» на замену Вальверде

Забыл!
Бомбардир.(((((((((((((((((((
Лучше бы написали, точнее что-нибудь скопировали, действительно новость - О. И. Романцеву - 65 лет!!!!
Я болельщик другой команды, но мои поздравления игроку и ТРЕНЕРУ!!!
«Барселона» составила список кандидатов на пост главного тренера команды.
Нынешний тренер каталонцев Эрнесто Вальверде ранее заявил, что может уйти из клуба по окончании сезона.
В шорт-лист «Барселоны» попали: Тьерри Анри, Арсен Венгер, Лоран Блан, Роберто Мартинес, Хави, Йорди Кройф, Рональд Куман, Франк де Бур и Энрике Сетьен.
- Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года.
- Под его руководством команда лидирует в Примере.