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    Форвард «Спартака» Давыдов может поехать на просмотр в «Оренбург»

    По информации «Чемпионата», «Оренбург» может пригласить на просмотр нападающего «Спартака» Дениса Давыдова. Кроме того, 23-летним игроком интересуются и другие клубы РПЛ.

    Россиянин для получения регулярной игровой практики хочет уйти в аренду в команду Премьер-лиги. Решение будет приниматься после новогодних праздников.

    • С июля по декабрь 2018 года Давыдов выступал на правах аренды в юрмальском «Спартаке».
    • За латвийскую команду форвард провел 16 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Давыдова с москвичами истекает в июне.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3565

      серега кашин 29 минут назад

      про него стали уже и забывать

      1
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      Рейтинг: +1667

      Агасфер 29 минут назад

      Публично ругаются жёстко,а в сфере футбольного сотрудничества всё прекрасно! Оно и понятно :Нефтегазовый комплекс страны -един!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      Evgeni1952 49 минут назад

      Значит стал ненужным. Печально...

      2
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      Рейтинг: +5365

      Asbjorn 1 час назад

      Перехвалили парня в свое время, видимо подумал, что само все придёт, жаль конечно, потенциал был

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3439

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А какие надежды подавал " Русский Месси " ((((( ... В аренду в РПЛ ? А в июне отпустить свободным агентом ?

      3
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      Рейтинг: +4256

      derrik2000 > Persona_non_Grata 41 минуту назад

      А что с ним ещё делать?
      В 23 года те, кто действительно ХОТЕЛ быть ФУТБОЛИСТОМ, при таких возможностях, которые имеются у Давыдова (не ФНЛ какой-то а СПАРТАК Москва, где он давненько уже околачивает и околачивается) уже ими, этими ФУТБОЛИСТАМИ, стали.
      Давыдов пошёл по другому пути: поменьше напрягаться и подольше сохранить себе сверхвысокий, по меркам России, достаток.
      Не буду его судить за это: каждый сам выбирает жизненный путь.

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