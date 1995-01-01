Форвард «Спартака» Давыдов может поехать на просмотр в «Оренбург»

По информации «Чемпионата», «Оренбург» может пригласить на просмотр нападающего «Спартака» Дениса Давыдова. Кроме того, 23-летним игроком интересуются и другие клубы РПЛ.

Россиянин для получения регулярной игровой практики хочет уйти в аренду в команду Премьер-лиги. Решение будет приниматься после новогодних праздников.