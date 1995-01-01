Форвард «Спартака» Давыдов может поехать на просмотр в «Оренбург»

про него стали уже и забывать
По информации «Чемпионата», «Оренбург» может пригласить на просмотр нападающего «Спартака» Дениса Давыдова. Кроме того, 23-летним игроком интересуются и другие клубы РПЛ.
Россиянин для получения регулярной игровой практики хочет уйти в аренду в команду Премьер-лиги. Решение будет приниматься после новогодних праздников.
- С июля по декабрь 2018 года Давыдов выступал на правах аренды в юрмальском «Спартаке».
- За латвийскую команду форвард провел 16 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт Давыдова с москвичами истекает в июне.