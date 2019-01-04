The Sun: игрока сборной Англии выгнали из ночного клуба за то, что он нюхал кокаин

Один из неназванных футболистов сборной Англии был выгнан из ночного заведения, в котором его клуб проводил предрождественскую вечеринку.

Партнер игрока по команде заметил, что он делает дорожку из кокаина в туалете. Другие присутствовавшие удивились внешнему виду футболиста, когда он вышел из уборной.

Тренер остался недоволен поведением игрока, посадил его в такси и отправил домой, ошибочно полагая, что он слишком много выпил.

«Все говорят об этом. Это была не официальная рождественская вечеринка клуба. Мы зашли выпить несколько напитков после игры, и многие игроки и тренер были там.

Один из игроков видел, как он делал дорожку в туалете, а через полчаса он был повсюду. Его челюсть двигалась больше обычного, он был в беспорядке. Он был не просто пьян. Старик [тренер] был в ярости и вытащил его через заднюю дверь. Он посадил его в такси, думая, что тот перебрал со спиртным», – сказал источник внутри клуба.

По словам инсайдера, поведение игрока шокировало других членов команды и вызвало раскол в коллективе.

«В раздевалке большую часть сезона был бардак. Результаты команды не были фантастическими, так что это худшее возможное время для произошедшего. С проверкой на наркотики приходили накануне, так что он знал, что это сойдет ему с рук», – добавил источник.