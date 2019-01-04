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    The Sun: игрока сборной Англии выгнали из ночного клуба за то, что он нюхал кокаин

    Один из неназванных футболистов сборной Англии был выгнан из ночного заведения, в котором его клуб проводил предрождественскую вечеринку.

    Партнер игрока по команде заметил, что он делает дорожку из кокаина в туалете. Другие присутствовавшие удивились внешнему виду футболиста, когда он вышел из уборной.

    Тренер остался недоволен поведением игрока, посадил его в такси и отправил домой, ошибочно полагая, что он слишком много выпил.

    «Все говорят об этом. Это была не официальная рождественская вечеринка клуба. Мы зашли выпить несколько напитков после игры, и многие игроки и тренер были там.

    Один из игроков видел, как он делал дорожку в туалете, а через полчаса он был повсюду. Его челюсть двигалась больше обычного, он был в беспорядке. Он был не просто пьян. Старик [тренер] был в ярости и вытащил его через заднюю дверь. Он посадил его в такси, думая, что тот перебрал со спиртным», – сказал источник внутри клуба.

    По словам инсайдера, поведение игрока шокировало других членов команды и вызвало раскол в коллективе.

    «В раздевалке большую часть сезона был бардак. Результаты команды не были фантастическими, так что это худшее возможное время для произошедшего. С проверкой на наркотики приходили накануне, так что он знал, что это сойдет ему с рук», – добавил источник.

    Источник: The Sun

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    04.01.2019 14:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 5 января 2019, 19:18

      Какаято Лондонская команда. Или челси или вест хем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 января 2019, 21:55

      Партнер сдал своего конкурента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      777drudru 4 января 2019, 21:19

      кого именно ауууу THE SUN? the sun это всегда пустозвоны как и DON BALON.

      0
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      ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > 777drudru 5 января 2019, 19:18

      Выше есть новость, только уже от ВВС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 4 января 2019, 21:12

      Может это Ловрен ,ато по вчерашнему матчу видно что он еще не отошёл

      0
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      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Nurik Ponsuato 4 января 2019, 21:48

      Он хорват

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 января 2019, 17:41

      Какая содержательная и имформативная новость - ничего не известно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20837

      derrik2000 4 января 2019, 17:19

      Дожили: в ночном клубе уже и кокаин понюхать в туалете нельзя.
      А как же свобода самовыражения? ))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 4 января 2019, 17:16

      Теперь во всех новостях Инсайдеры )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 января 2019, 16:53

      Нюхать надо дома было) щас на него все неудачи команды повесят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 4 января 2019, 16:15

      Это "Вест Хэм" со стариком Пеллегрини, а нюхач - Филип Андерсон.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 4 января 2019, 15:33

      Это Погба 100%. В последних матчах бегает как ненормальный, передачи отдаёт да и голы пачками клепает.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > VAD07 5 января 2019, 14:13

      игрок сборной Англии?

      0
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