«Р-Спорт»: Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды

Центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит сезон в «Ростове». Желто-синие арендовали 27-летнего футболиста до конца чемпионата, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Осеннюю часть этого розыгрыша РПЛ россиянин провел на правах аренды в «Анжи». С января по май прошлого года выступал в аренде в тульском «Арсенале».