«Р-Спорт»: Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды

Нафиг он сейчас нужен?Он никакой сейчас.Столько времени просидел на лавочке.
Центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит сезон в «Ростове». Желто-синие арендовали 27-летнего футболиста до конца чемпионата, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Осеннюю часть этого розыгрыша РПЛ россиянин провел на правах аренды в «Анжи». С января по май прошлого года выступал в аренде в тульском «Арсенале».
- Новосельцев перешел в петербургский клуб из «Ростова» в августе 2016 года.
- В текущем сезоне игрок провел 11 игр в Премьер-лиге и забил один гол.
- Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.