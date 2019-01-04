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    «Р-Спорт»: Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды

    Центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит сезон в «Ростове». Желто-синие арендовали 27-летнего футболиста до конца чемпионата, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Осеннюю часть этого розыгрыша РПЛ россиянин провел на правах аренды в «Анжи». С января по май прошлого года выступал в аренде в тульском «Арсенале».

    • Новосельцев перешел в петербургский клуб из «Ростова» в августе 2016 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 11 игр в Премьер-лиге и забил один гол.
    • Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2289

      Yurok161 21 минуту назад

      Нафиг он сейчас нужен?Он никакой сейчас.Столько времени просидел на лавочке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +64

      delux746 21 минуту назад

      зачем в своё время уходил в зенит, что бы сидеть на замене постоянно?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      geroin161 26 минут назад

      Отлично!!!!!
      С возвращением тебя Ваня

      1
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